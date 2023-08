Em Fortaleza (CE), frota de ônibus equipados com ar-condicionado volta a circular a partir desta terça-feira (1º)

LUANA COUTINHO

Todos os ônibus de Fortaleza (CE), que estiverem equipados com ar-condicionado, voltam a circular com o aparelho ligado a partir desta terça-feira, 1º de agosto de 2023. São 811 coletivos que passam a operar com o ar-condicionado ligado, após uma determinação do prefeito José Sarto ao Sindiônibus, feita no começo deste ano.

Em parceria, prefeitura e sindicato implantaram o cronograma para a volta da circulação dos ônibus. Os primeiros veículos com ar-condicionado retomaram a operação em março, quando 89 coletivos passaram a atender a população com o equipamento em funcionamento. Em julho, foram 654 veículos e, finalizando e cumprindo o cronograma, toda a frota voltou a circular hoje (1º).

De acordo com a administração municipal, todos os equipamentos foram higienizados e passaram por manutenção antes de voltarem a funcionar. A distribuição dos veículos com ar-condicionado nas linhas e o religamento são feitos pelas empresas de ônibus.

A prefeitura de Fortaleza orienta que, caso o passageiro identifique que o veículo possui ar-condicionado e que o equipamento está desligado, entre em contato pelo telefone 156, informando o nome da linha e o número do veículo.

