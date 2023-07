Greve dos rodoviários segue em Recife (PE) após negociações sem sucesso nesta quinta (27); Metrô voltará a funcionar após 48 horas de paralisação

Tribunal do Trabalho determinou na quarta (26) que 60% da frota de ônibus opere nos horários de pico

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após novas negociações sem êxito entre o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco e a Urbana-PE nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, a greve dos ônibus segue na cidade de Recife.

De acordo com os rodoviários, não foram apresentadas propostas que diferem em relação às que receberam anteriormente.

Confira a nota emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho:

“A terceira audiência de conciliação entre o Sindicato dos Rodoviários e a Urbana-PE, realizada nesta quinta-feira (27/7), no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não teve êxito. Sem acordo entre as partes, agora o trâmite judicial de praxe será seguido: o processo será analisado por um dos 19 desembargadores da Corte, que vai proferir um voto. Depois dessa etapa, todos os desembargadores se reunirão no Tribunal Pleno e vão dar seus votos para decidir, de forma conjunta, o que deve ser feito.

É importante lembrar que, na quarta-feira (26/7), após análise da liminar do dissídio coletivo ajuizado pela Urbana-PE, o TRT-6 determinou o retorno de 60% da frota de ônibus na Região Metropolitana do Recife em horários de pico e 40% nos demais períodos. O descumprimento prevê o pagamento de multa de R$ 30 mil por dia. A decisão foi proferida pelo corregedor do TRT-6, desembargador Fábio Farias, por delegação da Presidência da Corte.”

Como mostrou o Diário do Transporte, a categoria protesta contra a falta de reajuste salarial e remuneração pela dupla função, de motorista e cobrador.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/27/greve-dos-rodoviarios-e-metroviarios-segue-na-grande-recife-pe-nesta-quinta-27/

No caso do Metrô, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco comunicou que a paralisação irá durar 48 horas completas. A operação será retomada 100% nesta sexta (28).

Veja a nota divulgada pelo Sindmetro-PE:

“A paralisação de 48 horas do Metrô do Recife tem ocorrido como o Sindicato esperava com adesão de 100% da frota. Desde ontem (26), a categoria não rodou nenhuma composição, ou seja, todos os trens estão parados. Todos os membros da equipe de manutenção, assim como os maquinistas, aderiram 100% à paralisação.

Hoje (27), à meia noite, completam-se as 48 horas de paralisação, concluindo a mobilização com excelência.

A categoria reafirma seu compromisso com o Metrô do Recife de qualidade, que sirva à população da Região Metropolitana e de todo o Estado de Pernambuco, mas vai protestar contra o sucateamento do Metrô e o contra o descumprimento do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) por parte da empresa, a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos).”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte