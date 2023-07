Justiça reafirma liminar concedida à Andorinha e proíbe que empresas que atuam pela Buser possam operar em linhas regulares no interior de São Paulo

Decisão do TJ de SP determinou ainda pagamento de indenização a título de danos materiais

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar à Empresa de Transportes Andorinha S/A em processo movido contra diversas operadoras de fretamento que, através da plataforma Buser, vêm comercializando passagens em linhas regulares do transporte intermunicipal de Estado de São Paulo de forma indevida.

As linhas são:

Presidente Prudente/SP x São Paulo/SP,

Presidente Prudente/SP x Campinas/SP,

Presidente Prudente/SP x Bauru/SP,

Assis/SP x Campinas/SP,

Assis/SP x São Paulo/SP,

Paraguaçu Paulista/SP x São Paulo/SP, e

Presidente Venceslau/SP x São Paulo/SP.

A decisão do TJSP determina que as empresas cessem de imediato a oferta e venda de passagens (seja por meios virtuais ou presenciais) e, por consequência, a operação das referidas linhas.

A decisão negou a interposição de recursos contra liminar anterior que já proibira a Buser e as empresas de fretamento a seguir comercializando passagens e operando em trechos cuja concessão pertence à Andorinha.

Além disso, a Buser e as demais empresas foram condenadas ao pagamento de indenização a título de danos materiais, “cujo quantum deverá ser apurado em liquidação, nos termos da fundamentação da sentença”.

As empresas atingidas pela decisão são, além da Buser Brasil Tecnologia Ltda:

Expresso Prudente Locação e Transportes Eireli Me,

Henrique e Oliveira Transportes Ltda,

Transportadora Turistica Natal Ltda,

Primar Navegações & Turismo,

Style Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda,

Alphaville Transporte, Fretamento e Turismo Eirelle Epp,

Transportes Nossa Senhora do Monte Serrat Ltda, e

Vieira & Vasiules Ltda – Me.

Assinada pelo Juiz Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello em 21 de julho de 2023, a decisão ainda adverte as empresas condenadas que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com natureza infringente importará na condenação de multa.

A Buser e as empresas têm prazo de 15 dias para resposta.

Na liminar anterior concedida à Andorinha, que as empresas contestaram sem sucesso, a decisão do TJ deixa claro que a “utilização da plataforma digital da Buser, seja aplicativo ou site, desvirtua, em tese, o regime de transporte por fretamento para o qual possuem autorização, vez que não respeita os termos da regulamentação própria, com a prestação de serviço próprio e exclusivo de permissionária pública, mesmo que condicionado ao número mínimo de passageiros para realização dos supostos ‘fretamentos’, visto que, aparentemente, o serviço está sendo prestado em desacordo com o fim a que se destina”.

Conclui a sentença que, em vista disso, decorre um risco de grave ou irreparável dano, não só à Andorinha, “pela suposta prática de concorrência desleal, mas, também, à coletividade, uma vez que o oferecimento de serviço público à revelia da autorização estatal e das exigências regulatórias pode expor o público a um serviço inadequado e precário”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes