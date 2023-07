Wemobi tem oferta de passagens para o trecho Belo Horizonte x Rio de Janeiro

Bilhetes podem ser comprados por R$ 39,90

LUANA COUTINHO

A Wemobi, plataforma de viagens de ônibus 100% digital, está com ofertas semanais para trechos selecionados, durante o mês de julho, quando a empresa comemora três anos de operação.

Nesta semana, o trecho em promoção é Belo Horizonte (Term. JK) x Rio de Janeiro (Bossa Nova Mall), com passagens por R$ 39,90 nos dois sentidos, na categoria Premium e com partida em 28 de setembro de 2023, às 23h30. A promoção é válida até esta terça-feira (25) ou enquanto houver assentos disponíveis.

Para garantir o desconto, o passageiro deve selecionar a categoria, data e horário exatos definidos para a promoção. O preço é atualizado direto no carrinho e não há limite de compras por CPF. A Wemobi oferece ainda mais 20% de desconto na primeira compra, basta adicionar o código PRMEIRA20 no carrinho.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site, aplicativo ou canal de vendas pelo WhatsApp da empresa. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito, em até 6 vezes sem juros, via PIX ou por transferência bancária.

Na categoria Premium os viajantes contam com apoio para pés e pernas nas poltronas, espaçamento de 48 cm entre os assentos e reclinação de até 150 graus. Os lugares são separados por cortinas e os ônibus contam com WiFi, entradas USB e controle individual do ar-condicionado

Luana Coutinho para o Diário do Transporte