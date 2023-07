Prefeitura de SP aumenta valores de projetos de requalificação dos corredores de ônibus Imirim e Amador Bueno da Veiga

Consórcio GPO Sistran, responsável pelos dois contratos, receberá R$ 150 mil a mais para os serviços; prazos não foram alterados

Dois projetos de corredores de ônibus de São Paulo vão ficar R$ 150 mil mais caros.

A prefeitura de São Paulo publicou nesta segunda-feira (24), os reajustes nos contratos com a empresa GPO, responsável pela elaboração de projetos básico e executivo para reforma dos Corredores de Ônibus Imirim, na Zona Norte, e Amador Bueno da Veiga, Zona Leste.

O valor total do serviço pelo corredor Imirim passa a ser de RS 2,09 milhões e pelo corredor Amador Bueno da Veiga será de R$ 2,5 milhões.

Veja os detalhes:

A SPObras, empresa da Prefeitura de São Paulo vinculada à Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana), anunciou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 24 de julho de 2023, dois aditivos reajustando os valores de contratos assinados com a GPO Sistran Engenharia para elaboração de projetos básico e executivo de requalificação dos Corredores de Ônibus Imirim, na Zona Norte, e Amador Bueno da Veiga, Zona Leste.

Na soma dos valores, o consórcio foi autorizado a receber cerca de R$ 150 mil a mais para concluir os serviços, sem alteração dos prazos.

No caso do corredor Amador Bueno da Veiga, situado no trecho entre a Praça Micaela Vieira e Rua Embira, o contrato foi aditado em R$ 109 mil (R$ 109.245,76​​​​​). Com isso, o valor contratual passa de R$ 2.405.554,28 para R$ 2.514.800,04.

Já o corredor Imirim, no trecho entre a Avenida Deputado Emilio Carlos e Alameda Afonso Schimidt, o valor do aditivo é de R$ 39 mil (R$ 39.005,26), o que leva o valor do contrato de R$ 2.056.653,32 para R$ 2.095.658,58.

CORREDOR IMIRIM

A Ordem de Início para o consórcio GPO Sistran foi assinada para o dia 15 de dezembro de 2021, com prazo de execução de nove meses e com previsão de término em 14 de setembro de 2022. O valor inicial era então de R$ 1,67 milhão (R$ 1.677.350,57). (Relembre)

Um primeiro aditamento ao contrato foi feito em 2022, prorrogando o prazo por mais três meses, a contar de 15 de setembro daquele, com previsão de término em 14 de dezembro.

O segundo aditamento prorrogou o prazo de 15 de dezembro de 2022 até 14 de abril de 2023.

Com o novo aditamento, o terceiro, e conforme publicado no dia 12 de junho de 2023, os serviços foram novamente postergados, de 15 de abril a 12 de agosto deste ano, com valor final de R$ 2 milhões (R$ 2.056.653,32).

O corredor da Avenida Imirim, com 4,6 quilômetros de extensão, é uma importante conexão perimetral entre as avenidas Inajar de Souza, Dep. Emílio Carlos, Eng. Caetano Álvares, Alameda Afonso Schmidt e Conselheiro Moreira de Barros.

OBRAS IMIRIM

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPObras finalizou o processo licitatório referente às obras do corredor, conforme publicado no dia 27 de abril de 2022. (Relembre)

A única licitante habilitada, Consórcio Corredor Imirim (Arvek/ Gestor), foi declarada a vencedora do certame após todas as análises e o encerramento do prazo para contestações. Uma das empresas inabilitadas desistiu da interposição de recurso administrativo em face do julgamento da habilitação.

O Consórcio Corredor Imirim apresentou a melhor proposta, com valor global ofertado de cerca de R$ 72 milhões (R$ 71.827.565,60), data base janeiro de 2023.

Dentre as obras e serviços de reforma do corredor de ônibus consta a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

CORREDOR AMADOR BUENO DA VEIGA

A licitação do corredor Amador Bueno da Veiga refere-se ao trecho entre a Praça Micaela Vieira e a Rua Embira, e contempla a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPObras anunciou no dia 04 de dezembro de 2021, a adjudicação e contratação da GPO Sistran Engenharia Ltda, vencedora da licitação para o projeto da reforma e modernização desse corredor de ônibus. Feito os projetos, agora as obras serão licitadas e contratadas. (Relembre)

O valor do contrato do Corredor Amador Bueno da Veiga foi de R$ 2 milhões (R$ 2.012.509,95).

A obra está prevista no PPA 2018-2021 (Plano Plurianual 18-21).

A prefeitura da capital paulista explica que as requalificações visam facilitar o trajeto dos ônibus e preveem reforço da pavimentação na extensão dos corredores, a implantação de nova rede semafórica inteligente, com fibra ótica ao longo dos corredores, permitindo maior fluidez aos ônibus em horário de pico; novas iluminação e sinalização; e reforma das paradas de ônibus.

O traçado do corredor Amador Bueno da Veiga, de 5 quilômetros de extensão, inicia-se na confluência da Rua Dr. João Ribeiro com a Praça Micaela Vieira e segue até o cruzamento das Avenidas Dom Helder Câmara e Calim Eid, seguindo até a confluência com a Rua Embira e término junto à Avenida São Miguel.

OBRAS BUENO DA VEIGA

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPObras, no dia 03 de março de 2023, comunicou a suspensão por tempo indeterminado (sine die) da licitação para as obras de reformas do Corredor de Ônibus da Amador Bueno da Veiga.

Após ser suspenso pelo TCM – Tribunal de Contas do Município desde 10 de janeiro de 2023, a SPObras corrigiu o edital, e publicou a errata no Diário Oficial. Após esta medida, a Comissão Permanente de Licitações prorrogou a data de Entrega dos Envelopes para 03 de março, o que foi interrompido com o ato de suspensão do certame. (Relembre)

Dentre as correções feitas no edital está o valor estimado para a execução do objeto licitado, que para de R$ 82.743.431,58 para R$ 83.265.030,87, data base Julho/2022 (sem desoneração).

Esta modificação alterou também a Comprovação de Patrimônio Líquido, que é 10% do valor estimado.

O certame contempla ainda a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

Para realizar a obra na região leste da cidade de São Paulo, a prefeitura convocou consulta pública, iniciada em 17 de novembro passado.

Alexandre Pelegi