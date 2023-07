Conheça 5 grandes benefícios do uso de plataformas nativas na nuvem no transporte público

Por Eitan Yanovsky, cofundador e CTO da Optibus.

A arquitetura nativa da nuvem revolucionou os aplicativos de software para a nuvem. Mas como você diferencia os sistemas nativos na nuvem, os sistemas locais e os hospedados na nuvem? Para ilustrar claramente a distinção, faço uma analogia que ressoa com nosso contexto de negócios.

Vamos imaginar que você é uma empresa que fabrica garrafas para bebidas e precisa entregá-las em várias lojas. Agora, vamos comparar as diferentes abordagens para entregar seus produtos:

Sistema local de software

Um sistema local de software equivale a você ter o próprio caminhão para fazer a entrega do seu produto. Você possui controle total sobre o caminhão, mas também é responsável por sua manutenção, reparos e outros aspectos operacionais. Você investe no caminhão desde o início e cuida de toda a logística envolvida na entrega de seus produtos. Embora forneça controle direto, requer recursos significativos e pode limitar sua escalabilidade e flexibilidade.

Sistema hospedado em nuvem

O sistema hospedado em nuvem é semelhante à locação de caminhões para entregar o seu produto. Aqui, você aluga um caminhão e terceiriza a manutenção para outra pessoa. Você ainda tem o caminhão por um período fixo, geralmente de 3 a 5 anos. Embora você tenha alguma flexibilidade, está limitado pelo número de caminhões que alugou. Esta opção permite que você se concentre em seu negócio principal de produção de garrafas para bebidas, mas ainda pode enfrentar limitações em termos de escalabilidade e adaptação às demandas em constante mudança. No entanto, no final das contas, apesar do aluguel e da manutenção terceirizada, ainda é o mesmo caminhão.

Sistema nativo na nuvem

Um sistema nativo na nuvem é o equivalente a ter um serviço de entrega por caminhões totalmente gerenciado por quem é especialista no setor. Você faz parceria com esses especialistas em entrega que estão sempre atualizados com as mais recentes tecnologias e práticas recomendadas. Eles fornecem serviços de entrega em qualquer escala e demanda que você precisar, enquanto você pode se concentrar na produção de seu produto. Essa abordagem oferece o mais alto nível de flexibilidade, escalabilidade e acesso à tecnologia de ponta no espaço de entrega. Você pode se adaptar rapidamente às mudanças, dimensionar suas operações sem esforço e se beneficiar de melhorias contínuas na eficiência de entrega.

Com esse entendimento, exploraremos como uma plataforma nativa na nuvem como a Optibus supera as limitações de sistemas legados locais e plataformas hospedadas em nuvem. Vamos nos aprofundar em sua escalabilidade, flexibilidade, resiliência, segurança e performance, destacando os benefícios que um serviço nativo na nuvem traz para operadores de transporte público e também para gestores públicos no manuseio de volumes crescentes de dados e interações do usuário.

Benefício 1) Escalabilidade

As plataformas nativas na nuvem, como a Optibus, são desenvolvidas para escalar perfeitamente e podem lidar com cargas de trabalho crescentes, alocando recursos dinamicamente com base na demanda. Isso significa que, à medida que sua necessidade dentro do setor de transporte público cresce, a plataforma pode se adaptar facilmente para lidar com volumes maiores de dados e interações do usuário.

A Optibus utiliza uma arquitetura distribuída que processa e gerencia com eficiência grandes volumes de dados. Em vez de depender de um único servidor ou infraestrutura limitada, nossa plataforma distribui a carga de trabalho em vários servidores e recursos. Ao contrário dos sistemas legados ou hospedados na nuvem que podem exigir ajustes manuais ou provisionamento de infraestrutura complexa, a Optibus pode se adaptar facilmente para lidar com volumes maiores de dados e interações do usuário, aproveitando a escalabilidade da nuvem. Essa flexibilidade permite que as agências atendam às crescentes demandas sem interrupções ou a necessidade de extensas modificações no sistema.

Benefício 2) Flexibilidade

Esta é uma vantagem importante oferecida pelas plataformas nativas na nuvem, como a da Optibus. Essas plataformas foram construídas desde o início para um desenvolvimento rápido, atualizações contínuas e implantação de novos recursos, permitindo que você se adapte rapidamente às necessidades em evolução e à dinâmica do mercado de transporte público – tanto se você é uma operadora de transporte, como no caso de ser um órgão gestor.

Ao adotar a Optibus, você obtém acesso aos recursos e avanços tecnológicos mais recentes, garantindo que sua empresa de transporte permaneça na vanguarda da inovação. Com atualizações semanais e novos recursos relevantes, a plataforma oferece sempre a sua versão mais atualizada, permitindo que você desbloqueie todo o seu potencial e maximize a eficiência. É como ter um fluxo constante de aprimoramentos adaptados ao seu uso atual, permitindo que você obtenha maior valor e forneça resultados excepcionais.

Benefício 3) Resiliência

As plataformas nativas da nuvem são projetadas para serem altamente resilientes. Eles incorporam mecanismos de tolerância a falhas e processos de recuperação automática, garantindo que, se um componente falhar, o restante do sistema possa continuar funcionando sem problemas. Como resultado, o tempo de inatividade é minimizado e sua operação de transporte público pode contar com uma prestação de serviço consistente. Por outro lado, as soluções hospedadas na nuvem se assemelham à instalação de software local na nuvem. Embora possa parecer conveniente, elas carecem de recursos abrangentes e design otimizado para o ambiente de nuvem. Consequentemente, eles podem não oferecer o mesmo nível de resiliência como verdadeiras plataformas nativas na nuvem, levando a possíveis interrupções de serviço e insatisfação para sua equipe.

Com uma plataforma nativa da nuvem como a da Optibus, os mecanismos de resiliência integrados do sistema ajudam a minimizar o tempo de inatividade e garantir operações contínuas. Essa confiabilidade aprimorada se traduz em uma experiência perfeita para seus passageiros, aumentando sua confiança em seus serviços de transporte.

Benefício 4) Segurança

Quando se trata de segurança, você tem duas opções: plataformas nativas na nuvem e soluções hospedadas na nuvem. As plataformas nativas na nuvem, como a Optibus, são desenvolvidas especificamente para a nuvem, incorporando monitoramento robusto de segurança cibernética e as melhores práticas do setor. Plataformas nativas na nuvem são projetadas com a segurança em mente desde o início, garantindo a proteção dos dados confidenciais de sua operação de transporte público. Por outro lado, as soluções hospedadas na nuvem geralmente enfrentam desafios na adaptação de sistemas locais aos requisitos de segurança exclusivos da nuvem. Essas soluções tentam adaptar as medidas de segurança diante de fatores de ameaça, deixando possíveis vulnerabilidades e lacunas em sua defesa.

A Optibus se destaca como líder entre as plataformas nativas na nuvem. A plataforma incorpora várias camadas de proteção, incluindo transmissão segura de dados, criptografia, autenticação e controles de acesso. A Optibus monitora proativamente os eventos de segurança, aproveitando sua inteligência avançada para detecção de ameaças e mecanismos para identificar e responder prontamente a riscos potenciais. Com a Optibus você pode ficar tranquilo com a proteção dos dados valiosos de sua empresa, permitindo que você se concentre em fornecer serviços de transporte eficientes e confiáveis.

Benefício 5) Performance

Outra consideração crucial é que, diferentemente das plataformas nativas na nuvem como a Optibus, os sistemas hospedados na nuvem e no local foram projetados com servidores de capacidade finita, que são incapazes de aproveitar todo o potencial do poder de computação infinita da nuvem. Essas plataformas carecem da vantagem de algoritmos dedicados que aproveitam totalmente essa propriedade exclusiva da nuvem. Como resultado, eles podem enfrentar limitações em termos de escalabilidade, alocação de recursos e possíveis gargalos de desempenho.

Ao utilizar recursos nativos na nuvem e o poder de computação infinita, a Optibus pode alcançar um desempenho excepcional em uma única execução de otimização. Ao contrário de outras plataformas que dimensionam recursos com base no uso e em vários usuários, a Optibus se concentra na escala de acordo com o uso, mas, mais importante, na otimização de recursos especificamente para um único usuário. Essa dedicação à otimização individual garante que todos os usuários se beneficiem de todo o potencial da plataforma.

Conclusão

Escolher a plataforma de tecnologia certa para sua operação de transporte, seja um operador ou um órgão gestor, é uma decisão crítica que pode impactar significativamente sua eficiência operacional, recursos de inovação, escalabilidade, segurança e sucesso geral. Embora os sistemas hospedados na nuvem e no local tenham suas vantagens, eles geralmente apresentam limitações e desafios que podem prejudicar o crescimento e a competitividade de sua empresa de transporte. Por outro lado, plataformas nativas na nuvem como a Optibus oferecem uma solução abrangente que combina os benefícios de escalabilidade, flexibilidade, resiliência, segurança, desempenho e inovação contínua.

Ao adotar a arquitetura nativa na nuvem, você pode desbloquear novas possibilidades, otimizar operações, oferecer serviços excepcionais a seus clientes e ficar à frente do cenário de transporte em constante evolução. Não se contente apenas com soluções desatualizadas ou implementações de nuvem parciais; escolha o poder de plataformas nativas na nuvem como a Optibus para transformar sua agência em uma organização moderna, ágil e centrada no cliente.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações sobre nossa plataforma, seus recursos ou como ela pode beneficiar sua empresa ou gestão pública, nossa equipe está aqui para ajudar. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Além disso, convidamos você a fazer o download de nosso abrangente white paper sobre segurança, escrito por nosso Diretor de Segurança da Informação (CISO). Este white paper fornece informações detalhadas sobre nossas medidas de segurança robustas, protocolos e práticas recomendadas implementadas em nossa plataforma nativa na nuvem. Ele oferece informações valiosas para ajudá-lo a entender como priorizamos a proteção de seus dados e garantimos o mais alto nível de segurança para as operações de sua agência.