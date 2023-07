Metroviários de Recife (PE) decidem paralisar as atividade por 48 horas

Decisão foi tomada nesta terça-feira (25), em assembleia

LUANA COUTINHO

O Sindmetro-PE (Sindicato dos Metroviários de Pernambuco) decidiu em assembleia realizada na noite desta terça-feira, 25 de julho de 2023, paralisar as atividades por 48 horas, em conjunto com o Sindicato dos Rodoviários, para protestar pela melhoria do transporte na Região Metropolitana do Recife e pela valorização profissional.

Os metroviários reivindicam reajuste do piso salarial, estabilidade dos empregos e realocação dos funcionários para outro órgão, caso o metrô seja privatizado. O sindicato diz que os pontos estão previstos no ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) 2023/2025.

Outra solicitação da categoria é que a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) seja retirada do Programa Nacional de Desestatização, como mostrou o Diário do Transporte, relembre https://diariodotransporte.com.br/2023/07/22/metroviarios-de-recife-pe-podem-entrar-em-greve-a-partir-de-terca-feira-25/

Com a definição da greve, não haverá atendimento no metrô nesta quarta (26) e quinta-feira (27).

Confira a publicação do Sindimetro-PE, na íntegra:

*AGORA SÃO 48 HORAS DE METRÔ PARADO: Contra a privatização, metroviários do Recife decidem parar nesta quarta (26) e quinta (27)*

Os Metroviários decidiram na noite desta terça-feira, 25 de julho, durante a assembleia da categoria, pela adesão à paralisação de 48 horas em conjunto com os rodoviários, como forma de protesto pela melhoria do transporte na Região Metropolitana do Recife e pela valorização profissional.

Com isso, nas próximas 48 horas, não haverá atendimento no Metrô do Recife. As reivindicações da categoria incluem o reajuste do piso salarial, cláusulas garantindo a estabilidade dos empregos e a realocação dos funcionários para outro órgão, caso o metrô do Recife seja privatizado. Todos esses pontos estão previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023/2025.

A proposta é que a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) cumpra o compromisso da minuta do acordo assinado em ata no dia 19 de junho deste ano. Caso queiram retomar as negociações, devem encaminhar um ofício solicitando a reabertura das negociações e a apresentação de uma nova proposta do ACT.

Outra solicitação é que o Governo Federal retire a CBTU do Programa Nacional de Desestatização (PND), cumprindo a promessa feita pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral, de não desestatizar nenhuma empresa pública.

Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE, cobrou a retirada da CBTU do PND. “O Governo Lula defende a soberania nacional e a importância das empresas públicas, incluindo a CBTU, que sempre prestou um serviço de excelência à população. O governo Lula não pode se igualar ao governo Bolsonaro, que sucateou a empresa com o intuito de vendê-la. Nós elegemos o presidente Lula e se opõem à privatização do metrô. Quanto ao acordo, a empresa deve cumprir o que foi acordado e dialogar com a categoria. A luta é pelo direito de todos os trabalhadores”, afirmou.

O presidente dos Rodoviários de Pernambuco, Aldo Lima, falou sobre a necessidade de união em defesa do transporte público. “Infelizmente, nós rodoviários não avançamos em nosso acordo com a empresa. E sabemos, sentindo na pele, o que é ser privatizado, pois os ônibus da Grande Recife são privatizados e a gente vê que isso não resolve. Quero afirmar que estaremos juntos, rodoviários e metroviários, iremos lutar contra os poderosos e a união vencerá”, afirmou.

*Primeira greve do Governo Lula*

Essa é a segunda vez neste mês que os metroviários decidem paralisar o sistema do Metrô do Recife. No dia 13 de julho, também em assembleia, a categoria decidiu fazer uma paralisação de 24 horas em protesto para que suas reivindicações fossem atendidas.

O sindicato também se disponibilizou para conversar com a empresa, buscando um acordo entre as partes. No entanto, a empresa manteve a mesma conduta e não ouviu os trabalhadores, o que resultou em uma nova paralisação nesta semana.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte