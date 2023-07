Gestores de Bagé (RS) visitam Porto Alegre para conhecer projetos de mobilidade

Objetivo da visita foi observar área de transporte e trânsito

ARTHUR FERRARI

Na última terça-feira, 18 de julho de 2023, o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre (RS), Adão de Castro Júnior, recebeu a visita do diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade de Bagé (RS), Alexandre Lopes Solari Costa, e do chefe de gabinete Kristhyan Ribeiro Silva Leite. A visita teve como objetivo conhecer os projetos desenvolvidos na capital gaúcha nas áreas de trânsito e transporte.

O titular da pasta da mobilidade urbana apresentou os resultados do programa “Mais Transporte”, iniciado em abril do ano passado. O programa já implementou mais de 1.600 viagens em dias úteis, segundo a prefeitura, além de proporcionar um incremento significativo nos finais de semana.

Outro ponto importante discutido durante a visita foi o modelo de parceria que está modernizando os abrigos de ônibus em Porto Alegre. A revitalização de oito grandes terminais também foi destacada, uma medida que visa proporcionar maior conforto e comodidade aos usuários do transporte público.

Na parte da tarde, os gestores de Bagé tiveram a oportunidade de conhecer de perto o programa “Um Dia de Agente”. A iniciativa possibilita uma imersão na rotina dos agentes de trânsito, permitindo que os participantes compreendam melhor o trabalho desempenhado por esses profissionais.

Durante a visita, Alexandre Lopes Solari Costa, Kristhyan Ribeiro Silva Leite e a servidora Suzana Anversa Vieira tiveram a chance de participar de uma exposição teórica sobre o programa e conheceram o funcionamento da Central de Monitoramento. Além disso, puderam vivenciar a fiscalização nas ruas de Porto Alegre ao lado dos agentes de trânsito.

Outro ponto interessante da visita foi a demonstração do processo de confecção de placas na gerência de mobiliário e sinalização viária (GMSV). Os gestores de Bagé puderam entender o fluxo completo, desde o pedido de projeto de sinalização nova até a fabricação e instalação final das placas.

De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, a visita representa uma oportunidade importante de troca de experiências e conhecimento entre as cidades, com o objetivo de aprimorar a mobilidade urbana e o transporte público em Bagé.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte