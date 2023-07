Patrimônio Histórico autoriza projeto da EMTU para implantação do VLT da Baixada no trecho da Praça dos Andradas, em Santos (SP)

Local tem bens tombados, como a Casa de Câmara e Cadeia; projeto urbanístico e paisagístico deve produzir menor impacto possível no ambiente local

ALEXANDRE PELEGI

O Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado) aprovou o projeto modificativo para implantação do VLT da Baixada Santista, no trecho inserido na Praça dos Andradas, no Município de Santos (SP).

A Praça dos Andradas é uma referência importante do Centro Histórico da cidade do litoral, e abriga a Cadeia Velha, o Teatro Guarany e a Rodoviária de Santos.

O local será palco dos trilhos do VLT, na segunda fase das obras.

Projetada em 1836 e concluída 30 anos depois, em função das guerras do Uruguai e do Paraguai, a Casa de Câmara e Cadeia é um monumento arquitetônico de grande valor histórico e cultural de Santos. Importante centro cultural, foi desde 1994 sede das Oficinas Pagu, do Governo do Estado de São Paulo.

Com mais de 2 mil m², o prédio histórico abrigou, ao longo dos anos, a Câmara (1870 a 1896), cadeia, Fórum, delegacias de Polícia e foi cenário da proclamação, em 25 de novembro de 1894, da primeira e única Constituição Municipal do país.

A Linha 2 do VLT, que já tem 37,20% das obras concluídas, está prevista para ser finalizada apenas em julho de 2024. No total, serão 8 quilômetros de extensão, com 12 estações previstas nas proximidades de locais de interesse público como Mercado Municipal, Poupatempo e Terminal Valongo.

No momento, ainda há canteiros de obras na Estação Campos Sales, localizada na rua da Constituição; na rua Amador Bueno, entre rua Dom Pedro II e Avenida Senador Feijó; rua São Bento, entre Avenida Visconde de São Leopoldo e Rua Visconde do Embaré.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes