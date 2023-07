VÍDEOS: Vias da Zona Norte de São Paulo não comportam ônibus com desvios de itinerário e passageiros precisam desembarcar para seguir trajeto nesta segunda (17)

Filas de coletivos em ruas residenciais impedem que moradores saiam com veículos de suas garagens

ARTHUR FERRARI

Ônibus municipais desviados pela SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos coletivos da cidade de São Paulo, nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, na região do Tremembé, Zona Norte, causam grande congestionamentos em ruas residenciais, onde não conseguem trafegar, nos bairros Jardim São João e Jardim Corisco.

Vídeos enviados por leitores do Diário do Transporte mostram diversos coletivos vazios enfileirados após passageiros desembarcarem para seguir seus trajetos a pé, já que os veículos não conseguem passar pelas vias e acessar as avenidas que dão continuidade a seus itinerários normais.

As imagens mostram que os ônibus não têm para onde ir, bloqueando garagens de residentes que precisam sair de suas casas com veículos próprios.

Como mostrou o Diário do Transporte, são 19 itinerários desviados na região desde a manhã desta segunda.

A reportagem procurou a SPTrans para entender o que causa a situação e aguarda.

Veja os vídeos:

