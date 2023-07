Linhas de ônibus são desviadas temporariamente no Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, a partir desta segunda-feira (17)

Alterações dos itinerários são feitas em razão de interferência viária

Uma interferência viária na região do Tremembé, Zona Norte de São Paulo, vai desviar 19 linhas de ônibus que atendem a região. As mudanças passam a valer a partir desta segunda-feira, 17 de julho de 2023.

Os desvios serão temporários, enquanto durarem os trabalhos realizados no cruzamento da rua Ushikichi Kamiya e alameda da Roseiras.

Os usuários do trecho desatendido da rua Ushikichi Kamiya, nos pontos de nºs 1.074, 709, 317, 196 e 40, serão atendidos pelas linhas 1705/10 Jd. São João – Metrô Tucuruvi e 1709/10 Jd. Joana D’Arc – Metrô Tucuruvi devendo realizar a transferência na avenida Cel. Sezefredo Fagundes, nos pontos de passagens de n°s 4775 ou 4199 no sentido Centro e 4198 e 4780 no sentido bairro.

Confira as linhas que terão os trajetos alterados:

1703/10 Jardim Fontalis – Shop. Center Norte

Ida: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

1726/10 Cemitério Parque dos Pinheiros – Metrô Santana

Ida: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

1764/10 Jd. Corisco – Metrô Santana

Ida: normal até a Rua Tamon, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Rua Tamon, prosseguindo normal.

1771/10 Jd. Fontalis – Metrô Santana

Ida: normal até a Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becke, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, prosseguindo normal.

2029/10 Jd. Fontalis – Metrô Tucuruvi

Ida: normal até a Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becke, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, prosseguindo normal.

1773/10 Cemitério Parque dos Pinheiros – Mandaqui

Ida: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

1788/10 Jardim Fontalis – Metrô Santana

Ida: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

1788/51 Jardim Campo Limpo – Metrô Santana

Ida: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

2028/10 Vila Ayrosa – Metrô Tucuruvi

Ida: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Estrada de Furnas, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Estrada dos Furnas, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

N238/11 Metrô Santana – Cemitério Parque dos Pinheiros

Sentido Único: Normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

N242/11 Metrô Santana – Jardim Campo Limpo

Sentido Único: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, prosseguindo normal até a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

1772/10 Jardim Filhos da Terra – Metrô Tucuruvi

2105/10 Jardim Filhos da Terra – Lgo. da Concórdia

Ida: normal até a Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

1709/10 Jardim Joana D’Arc. – Metrô Tucuruvi

Ponto inicial: Alameda das Roseiras, oposto ao nº 50

Ida: Alameda das Roseiras, oposto ao nº 50, Alameda das Cerejeiras, Rua Francesco Manfredini, prosseguindo normal até a Avenida Dr. António Maria de Laet.

Volta: Avenida Dr. António Maria de Laet, prosseguindo normal até a Rua Blas do Prado, Rua Ushikichi Kamia, Alameda das Roseiras, Alameda das Cerejeiras e Alameda das Roseiras, oposto ao nº 50.

179X/10 Jardim Fontalis – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Presidente Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: prosseguindo normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal

172P/10 Vila Zilda – Metrô Belém

Ida: normal até Rua Ushikichi Kamiya, Rua Pres. Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Becker, Rua Br. Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Av. Cel. Sezefredo Fagundes.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Av. Cel. Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

172U/10 Cemitério Parque dos Pinheiros – Mooca

Ida: normal até Rua Ushikichi Kamiya, Rua Pres. Bartolomeu Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Inácio Backer, Rua Br. Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Kotinda, Av. Cel. Sezefredo Fagundes.

Volta: normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Av. Cel. Sezefredo Fagundes, Rua Kotinda, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

1705/10 Jardim São João – Metrô Tucuruvi

Ida: normal até Rua Ushikichi Kamiya, Rua Simão de Abreu, Rua Domenico Ferrabosco, Rua Francesco Manfredini, Alameda das Roseiras, Rua Ushikichi Kamia, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Ushikichi Kamia, Alameda das Roseiras, Rua Francesco Manfredini, Rua Domenico Ferrabosco, Rua Torelo Bacci, Rua Ushikichi Kamia, prosseguindo normal.

1705/51 Cem. Pq. da Cantareira – Metrô Tucuruvi

Ida: normal até Rua Ushikichi Kamiya, Rua Simão de Abreu, Rua Domenico Ferrabosco, Rua Francesco Manfredini, Alameda das Roseiras, Rua Ushikichi Kamia, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Ushikichi Kamia, Alameda das Roseiras, Rua Francesco Manfredini, Rua Domenico Ferrabosco, Rua Torelo Bacci, Rua Ushikichi Kamia, prosseguindo normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte