VÍDEOS: Após dois dias de caos, SPTrans faz novos desvios em cinco linhas na região do Tremembé, na zona Norte da capital paulista

Diário do Transporte foi o primeiro a denunciar e houve mudanças: Desvios anteriores por causa de obras de canalização do córrego Jaçanã/Tremembé causou transtornos com ônibus trafegando em vias que não comportam veículos de grande porte e coletivos estacionados nas entradas das garagens das residências

ADAMO BAZANI

Após dois dias de caos na região do Tremembé, na zona Norte de São Paulo, por causa de itinerários provisórios de linhas de ônibus, a SPTrans (São Paulo Transporte) faz novos desvios a partir desta quarta-feira, 19 de julho de 2023.

O problema foi denunciado em primeira mão pelo Diário do Transporte ainda na segunda-feira (17).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/17/videos-vias-da-zona-norte-de-sao-paulo-nao-comportam-onibus-com-desvios-de-itinerario-e-passageiros-precisam-desembarcar-para-seguir-trajeto-nesta-segunda-17/

Os transtornos foram registrados principalmente na rua Kotinda em decorrência da interdição Rua Ushikichi Kamiya, entre a Alameda das Roseiras e a Rua Tarso de Castro, para obras de construção de canalização de córrego pela Subprefeitura Jaçanã / Tremembé. Vias que não comportam veículos de grande porte como ônibus ficaram travadas e os coletivos estacionados nas entradas das garagens das residências, como mostram imagens recebidas pelo Diário do Transporte. (VEJA OS VÍDEOS APÓS O DETALHAMENTO DOS NOVOS DESVIOS)

Após as denúncias e reclamações, a SPTrans fez uma análise do local e cinco das 19 linhas passam a ter novos desvios.

De acordo com a gerenciadora, com a mudança, fica reduzida em 44% a frota de ônibus no local.

As linhas que passam a contar com novos desvios são:

– 1771/10 Jd. Fontális – Metrô Santana,

– 2029/10 Jd. Fontális – Metrô Tucuruvi,

– 172P/10 Vila Zilda – Metrô Belém,

– 172U/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mooca

– 179X/10 Jd. Fontális – Metrô Barra Funda

Confira os desvios válidos a partir desta quarta-feira, 19 de julho de 2023

1771-10 Jd. Fontalis – Metrô Santana

Ida: Normal até a Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Dos Pinheiros, Rua Onidio Barbosa de Souza, Rua Manuel Vieira Da Luz, Av. Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Antonelo da Messina, Rua Manuel Vieira da Luz, Rua Onidio Barbosa de Souza, Rua dos Pinheiros, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Pres. Bartolomé Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, prosseguindo normal.

2029-10 Jd. Fontalis – Metrô Tucuruvi

Ida: Normal até a Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Dos Pinheiros, Rua Onidio Barbosa de Souza, Rua Manuel Vieira Da Luz, Av. Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Antonelo da Messina, Rua Manuel Vieira da Luz, Rua Onidio Barbosa de Souza, Rua dos Pinheiros, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Pres. Bartolomé Mitre, Rua Francisco Bagatti, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, prosseguindo normal.

179X-10 Jardim Fontalis – Metrô Barra Funda

Ida: Rua Alfazema, prosseguindo normal até a Rua Ushikichi Kamia, Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Rua Ushikichi Kamia, Av. Pedro de Souza Lopes, Rua Julio Alves Lamas, Rod. Fernão Dias, Av. Cel. Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Av. Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Av. Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamia, Av. Cel. Sezefredo Fagundes, Rod. Fernão dias km12, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Pres. Bartolmé Mitre, Rua Francisco Bagati, Rua Inácio Beck e Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Estrada da Cachoeira, Rua Ushikichi Kamia, prosseguindo normal.

172P-10 Vila Zilda – Metrô Belém

172U-10 Cemitério Parque dos Pinheiros – Mooca

Obs.: Terão seus pontos terminais alterados para a Rua Barão Carlos de Souza Anhumas com Estrada da Cachoeira.

Ida: Rua Barão Carlos de Souza Anhumas, Rua Ushikichi Kamiya, Av. Pedro de Souza Lopes, Rua Julio Alves Lamas, Rod. Fernão Dias, Av.

Cel. Sezefredo Fagundes, Rua Ushikichi Kamiya, Av. Antonelo da Messina, prosseguindo normal.

Volta: prosseguindo normal até a Avenida Antonelo da Messina, Rua Ushikichi Kamiya, Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, Rod. Fernão Dias km12, Rua Ushikichi Kamiya, Rua Pres. Bartolmé Mitre, Rua Francisco Bagati, Rua Inácio Beck e Rua Barão Carlos de Souza Anhumas.

Em nota, a SPTrans diz que manterá uma equipe operacional na região, orientando os motoristas e com objetivo de conferir maior fluidez ao tráfego do transporte público.

Ainda de acordo com SPTrans, as empresas operadoras foram orientadas a também deixar suas equipes operacionais na região, para prestar apoio aos motoristas e orientação aos passageiros.

