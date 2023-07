Carro e ônibus se envolvem em acidente na Zona Leste de São Paulo, nesta manhã de domingo (16)

Corpo de Bombeiros e Samu foram chamados para atender a ocorrência

LUANA COUTINHO

Por volta das 11h40 deste domingo, 16 de julho de 2023, um ônibus prefixo 4 8393, da Express, que atendia a linha 407N/10 – Term. Cidade Tiradentes – Metrô Penha, e um carro colidiram.

O acidente foi na Estrada do Iguatemi com a rua Márcio Beck Machado, na Zona Leste da capital paulista.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três viaturas foram até o local atender a ocorrência. Uma vítima foi socorrida com contusão na cabeça e levada ao Pronto Socorro Sapopemba. Outra teve trauma leve na cabeça e foi encaminhada ao Pronto Socorro Tatuapé.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado para atender ouras três vítimas.

As causas do acidente serão apuradas.

Procurada pelo Diário do Transporte, a SPTrans enviou uma nota sobre a ocorrência:

“A SPTrans informa que o seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) irá apurar a ocorrência deste domingo (16), na Estrada do Iguatemi x R. Márcio Beck Machado, na Zona Leste, envolvendo o ônibus de prefixo 4 8393, da Express, que operava pela linha 407N/10 Term. Cidade Tiradentes – Metrô Penha, por volta das 11h40. Um boletim de ocorrência será registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e, desde março, realizou medidas como a intensificação da fiscalização dos itens de segurança, a atualização do treinamento dos mais de 30 mil motoristas e a determinação de lacres que impeçam a violação dos bloqueadores de porta.”

Vídeo: Redes Sociais – Reprodução

Luana Coutinho para o Diário do Transporte