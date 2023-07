TEVX Higer anuncia, em encontro com Geraldo Alckmin, a segunda fábrica no Brasil para ônibus elétricos

Região escolhida é o Centro-Oeste

ADAMO BAZANI

A TEVX Higer divulgou em nota, nesta sexta-feira, 14 de julho de 2023, que implantará uma segunda fábrica de ônibus elétricos no Brasil.

A região escolhida é o Centro-Oeste. O Estado ainda está sendo analisado.

O anúncio aconteceu durante encontro, em Brasília, do diretor da Higer Bus para América Latina, Marcelo Barella e o diretor comercial da TEVX Motors, Alexandre Colonessi, com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e o deputado federal Jilmar Tatto.

“Aproveitamos a oportunidade para reforçar o comprometimento total da HIGER BUS de se instalar no Brasil em parceria com a TEVX Motors para atender as necessidades do mercado elétrico de ônibus com um produto nacional, transferir o que há de mais avançado de tecnologia de eletromobilidade e tornar o Brasil base de exportação de veículos elétricos para outros países da América do Sul e Central. Inclusive já temos acordo para fornecimento para o Uruguai” afirma Marcelo Barella, de acordo com o comunicado.

A Higer Bus atua no Brasil em parceria com a TEVX Motors e juntas já haviam anunciado uma primeira fábrica em Pecém, Ceará, que tem previsão de entrar em operação em 2025 e onde serão fabricados ônibus e caminhões elétricos para o mercado nacional e ônibus diesel para exportação.

Já na fábrica do Centro- Oeste, segundo a empresa, haverá fabricação de ônibus elétrico para atender o mercado nacional.

A TEVX Higer já venceu a primeira licitação de ônibus elétrico feito por um Prefeitura no país, em Cascavel (PR) e já tem contrato para fornecer 200 veículos para a operação de ônibus elétricos em São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes