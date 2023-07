Campanha do Agasalho organizada pela Transurc em parceria com o SetCamp, em Campinas (SP), arrecada mais de 20 mil itens

Doações podem ser feitas até este sábado (15) nos terminais de ônibus e no Largo do Rosário

LUANA COUTINHO

A Campanha do Agasalho organizada pela Transurc (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas) e pelo SetCamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas) já realizou doações para 33 entidades assistenciais de Campinas (SP).

Nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, as instituições divulgaram um balanço das arrecadações, que somam mais de 20 mil peças recebidas.

A Campanha teve início no dia 2 de maio e as doações podem ser feitas até este sábado (15), nos terminais Central, Ouro Verde, Campo Grande, Mercado, Barão Geraldo, Vila União, Vida Nova, Padre Anchieta e Metropolitano e no ônibus estacionado no Largo do Rosário, no Centro da cidade, das 8h às 17h, até sexta-feira (14) e das 8h ao meio-dia do sábado.

Também foram colocadas caixas para arrecadação na sede da Transurc, na Academia A, unidades de Sousas e Nova Campinas, e na padaria Ricco Pane, em Sousas.

São aceitas roupas masculina, femininas e infantis, acessórios e cobertores. Os itens passam por uma triagem e são encaminhados para as entidades escolhidas, que fazem a distribuição para quem mais precisa. Importante ressaltar que as peças doadas devem estar em bom estado de conservação.

Além da Transurc e do SetCamp, participaram da Campanha do Agasalho as concessionárias do transporte urbano de Campinas – VB Transportes e Turismo (VB1 e VB3), Itajaí Transportes Coletivos, Onicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Pádova, e da Região Metropolitana de Campinas (RMC) – VB Transportes e Turismo, Rápido Sumaré, West Side, Transportes Capellini, Lirabus e Viação Ouro Verde. Todas elas também recolhem donativos de seus colaboradores.

Confira as entidades que já receberam as doações:

1) Centro Social Romília Maria – 648 peças;

2) Associação Evangélica Assistencial (AEA) – 629 peças;

3) Instituto Padre Haroldo – 623 peças;

4) Grupo Na Boa? Doa! – 629 peças;

5) ADRA – 625 peças;

6) Casa de Jesus – 618 peças;

7) CDI Bom Pastor – 623 peças;

8) Casa da Sopa – 641 peças;

9) Centro Social Bertoni – 655 peças;

10) APA Solidária – 609 peças;

11) Cecompi – 622 peças;

12) Compaixão Aquece – 620 peças;

13) Nosso Lar – 644 peças;

14) 4NextBrasil – 620 peças;

15) Cepromm – 606 peças;

16) Cidade dos Meninos – 618 peças;

17) Casa da Criança Maria Luiza Hartzer – 621 peças;

18) Casa Nossa Senhora de Nazaré – 645 peças;

19) Associação São João Vianney – 638 peças;

20) Centro Socioeducativo Semente Esperança – 622 peças;

21) Cecoia – 613 peças;

22) Grupo Esperança & Vida – 621 peças;

23) Creche Estrelinha do Oriente – 620 peças;

24) Instituição Assistencial Dias da Cruz – 618;

25) Casa da Criança Madre Anastácia – 620 peças;

26) Casa da Criança Mei Mei – 629 peças;

27) Lar Alice de Oliveira – 627 peças;

28) Paróquia São Jerônimo Emiliani – 627 peças;

29) Lar dos Velhinhos de Campinas – 645 peças

30) Recanto Vovô Antônio – 623 peças

31) Bazar Sobrapar – 633 peças

32) Lar São Vicente de Paula– 635 peças

33) Associação Pestalozzi de Campinas – 636 peças

Total entregue: 20.703 peças

Luana Coutinho para o Diário do Transporte