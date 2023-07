Recadastramento para transporte de estudantes de cursos técnicos e universitários de São Sebastião (SP) está disponível

Prazo para atualização das informações vai até 26 de julho

LUANA COUTINHO

Estudantes de cursos técnicos e universitários de São Sebastião (SP) podem fazer o recadastro para utilizar o benefício do transporte municipal e intermunicipal, a partir desta terça-feira, 11 de julho de 2023.

Os alunos que utilizam o Passe Escolar, Fretamento e Reembolso de Passagens podem realizar a atualização cadastral online, pelo site saosebastiao.iieducacao.com.br/universitarios-2023/, até às 13h do dia 26 de julho.

A Secretaria da Educação reforça que para que a renovação do benefício seja realizada, os estudantes devem fazer o recadastro. Já quem não possui toda a documentação exigida, até a data limite, deve solicitar prorrogação do prazo, anexando uma carta de próprio punho, pedindo extensão período de entrega no campo do documento faltante e no campo Anexos Não Obrigatórios – Anexar Pedido de Prorrogação.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte