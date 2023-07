Linha 1-Azul do Metrô circula com lentidão neste domingo (2)

Problema na estação Tucuruvi afeta toda a operação

LUANA COUTINHO

Uma interferência na via, registrada na estação Tucuruvi, deixa a circulação de trens da Linha 1-Azul mais lenta neste domingo, 2 de julho de 2023.

As composições também fazem maior tempo de parada nas estações.

Uma falha no aparelho de mudança e via, entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa, prejudicou as operações.

O Metrô enviou nota ao Diário do Transporte, sobre a falha deste domingo:

“A circulação dos trens da Linha 1-Azul, já está em fase de normalização. Entre 12h20 e 12h39, os trens circularam com restrição de velocidade em razão de uma interferência provocada por um equipamento de via na região da estação Tucuruvi.”

Luana Coutinho para o Diário do Transporte