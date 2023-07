Neste domingo (2), entorno do Estádio Mineirão tem esquema especial de trânsito para a partida entre Atlético e América

Haverá inversão de sentido de circulação na região do estádio; agentes de trânsito vão orientar motoristas e pedestres

LUANA COUTINHO

Neste domingo, 2 de julho de 2023, acontece no Estádio Mineirão, a partida entre Atlético e América, marcada para às 16h. Em razão do jogo, a prefeitura de Belo Horizonte (MG) organizou um esquema especial de trânsito e transporte.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, GCM e BPTran) estarão no local para orientar motoristas e pedestres, para melhorar as condições de segurança viária.

Haverá inversão no sentido de circulação na avenida Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e Rei Pelé. Nesse trecho, as pistas vão operar apenas no sentido da avenida Antônio Carlos/Orla da Lagoa.

A partir das 20h deste sábado (1), serão implantadas proibições de estacionamento no anel interno e externo do estádio.

Os taxistas poderão utilizar as pistas exclusivas do MOVE, para seguir em direção ao local da partida.

Torcedores que forem para o Mineirão utilizando transporte público têm as seguintes opções:

64 – Estação Venda Nova / Assembleia via Carlos Luz – todos os dias;

67 – Estação Vilarinho / Santo Agostinho via Carlos Luz – dias úteis e sábados;

5106 – Bandeirantes / BH Shopping – todos os dias e horário noturno;

5401 – São Luís / Dom Cabral – todos os dias e horário noturno;

503 – Estação São Gabriel / Aparecida / Santa Rosa – todos os dias;

504 – Estação São Gabriel / Santa Rosa / Aparecida – todos os dias;

506 – Estação Ponto São José/ Av. Antônio Carlos

S-53 – Confisco / Ouro Minas – dias úteis e sábados;

S-54A – Dom Bosco/Shopping Del Rey – todos os dias;

S-54B – Dom Bosco/Shopping Del Rey – todos os dias;

S-56 – Vilarinho / São José – dias úteis e sábados.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte