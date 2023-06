Programa de manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem já substituiu 12,5 km de trilhos

ViaMobilidade diz que 32 pontos de restrição de velocidade foram resolvidos através de alinhamento e nivelamento

ARTHUR FERRARI

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem, anunciou que já substituiu 12,5 quilômetros de trilhos em ambas as linhas através de manutenções preventivas.

De acordo com a concessionária, somente no último final de semana, dias 24 e 25 de junho de 2023, 2,2 quilômetros de trilhos foram trocados na Linha 9-Esmeralda, entre as estações Santo Amaro e João Dias.

Na etapa de serviços também foram substituídos componentes do circuito de via, responsáveis pela detecção de trens, permitindo a localização de cada composição pelo CCO (Centro de Controle Operacional).

Ainda segundo a ViaMobilidade, 32 pontos de restrição de velocidade já foram retirados das vias, através de alinhamento e nivelamento dos trilhos.

Vale lembrar que ainda em março, a empresa adotou uma estratégia de redução de velocidade em 60 pontos críticos mapeados nas inspeções das linhas.

Desde que assumiu a operação das linhas 8 e 9, a concessionária já investiu mais de R$ 1,7 bilhão em melhorias. Valor que deve chegar a R$ 4 bilhões nos três primeiros anos de concessão.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte