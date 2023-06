Lula e Jerônimo Rodrigues recebem BYD para anunciar fábrica de veículos elétricos em Camaçari (BA)

Encontro ocorre no fim da tarde desta quarta (28)

ADAMO BAZANI

O presidente Luís Inácio Lula da Silva e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, recebem a vice-presidente executiva da BYD e presidente da BYD para as Américas, Stella Li.

O encontro, que ocorre no fim da tarde desta quarta-feira, 28 de junho de 2023, deve oficializar a instalação de uma planta da fabricante chinesa de carros, caminhões e ônibus elétricos no polo industrial de Camaçari, onde funcionou a planta da Ford, que deixou o Brasil em 2021.

Participa também o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No Brasil, a BYD tem uma fábrica de baterias em Manaus inaugurada oficialmente em agosto de 2020 (https://diariodotransporte.com.br/2020/08/24/byd-inicia-producao-de-bateria-de-fosfato-de-ferro-litio-em-manaus/)

Antes disso, a empresa já havia inaugurado uma fábrica de painéis solares e chassis de ônibus elétricos em Campinas, no interior paulista, em abri de 2017 (Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2017/04/07/fabrica-de-onibus-eletricos-da-byd-campinas-ja-nasce-com-encomendas-diz-empresa/ )

Estas duas plantas continuam operando normalmente mesmo com a nova fábrica baiana.

Os investimentos gerais da BYD no Brasil devem alcançar, com a nova planta, R$ 3 bilhões com a geração de mais 1,2 mil empregos diretos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes