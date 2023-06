VÍDEOS: Linha 9-Esmeralda apresenta problemas na circulação dos trens na noite desta terça-feira (27)

Passageiros relatam falta de energia; plataformas das estações ficaram cheias

LUANA COUTINHO/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, a Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, apresenta falha em suas operações.

As plataformas das estações ficaram cheias e há diversos relatos nas redes sociais sobre falha de energia.

No site da ViaMobilidade e nos aplicativos de transporte sobre trilhos, as operações da linhas aparecem sem alteração.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a ViaMobilidade esclarece que a operação da Linha 9-Esmeralda foi normalizada e que a circulação foi afetada por uma oscilação de fornecimento de energia, gerando falha na sinalização entre as estações Socorro e Autódromo.

“São Paulo, 27 de junho de 2023 – A operação na Linha 9-Esmeralda está normalizada no momento. Devido à oscilação no fornecimento externo da energia que alimenta as subestações da linha, ocorrida entre 19h05 e 19h11, houve falha de sinalização entre as estações Socorro e Autódromo. Os trens operaram em velocidade reduzida durante esse período, gerando aumento no intervalo entre os trens.”

Luana Coutinho para o Diário do Transporte

Vinícius de Oliveira para o Diário do Transporte