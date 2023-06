Prefeitura de Palmas (TO) formaliza aluguel de 40 ônibus novos para atender o sistema de transporte público da cidade

Veículos começam a circular em até 15 dias

LUANA COUTINHO

Nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, a prefeitura de Palmas (TO) formalizou o aluguel de 40 novos ônibus que prestarão serviço ao sistema de transporte público municipal. A previsão é que em até 15 dias os veículos comecem a circular.

O investimento mensal na locação dos ônibus será de R$ 30 mil e o contrato terá vigência de 180 dias, inicialmente. A empresa contratada para o serviço é a Bruck Transportes LTDA. As despesas com a operação dos veículos ficam a cargo da ATCP (Agência de Transporte Coletivo de Palmas).

Os ônibus cumprem as exigências de redução de emissão de gases poluentes e são zero quilômetros. De acordo com o contrato, os veículos devem manter o padrão de capacidade mínima de 40 passageiros sentados, climatização, GPS e acessibilidade.

O presidente da ATCP, Eliezer Moreira de Barros, disse que os veículos alugados vão substituir os ônibus defasados e ampliar a frota em circulação, atualmente com 189 veículos cadastrados.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte