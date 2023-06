Rondonópolis (MT) prorroga contrato de ônibus municipais com Cidade de Pedra por mais seis meses

Esta é a quarta contratação por dispensa de licitação; a primeira foi realizada em julho de 022, após a prefeitura municipalizar os serviços de transporte coletivo

A Prefeitura de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, por meio da AMTC (Autarquia Municipal de Transporte Coletivo), prorrogou mais uma vez, por dispensa de licitação, o contrato com a antiga concessionária do transporte coletivo, a empresa Cidade de Pedra.

O novo contrato foi publicado no Diário Oficial do Município na terça-feira, 20 de junho de 2023, e visa a prestação do serviço público de transporte urbano de passageiros, em linhas regulares, no município.

Pelo termo firmado, a Cidade de Pedra cede motoristas e serviços de mecânica para a AMTC.

Esta é a quarta contratação por dispensa de licitação; a primeira foi realizada em julho de 2022.

O valor atual do contrato com a Cidade de Pedra é de mais de R$ 8 milhões pelos seis meses.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura criou a Autarquia em maio/junho de 2022 justamente para operar as linhas em substituição à concessão da empresa Cidade de Pedra. Relembre: Rondonópolis (MT) municipaliza transportes e autarquia pública começa a operar no fim de junho

O órgão público iniciou formalmente suas operações no dia 1º de julho de 2022, mas anunciou que faria uma transição dos serviços da Cidade de Pedra por aproximadamente três meses.

A promessa da prefeitura era de que todo o transporte coletivo seria plenamente operado pela autarquia criada para essa finalidade.

A prefeitura chegou a licitar a contratação de motoristas para os ônibus comprados pela Administração. A empresa, na prática, vai fornecer a mão de obra como motoristas, mecânicos, funileiros e demais profissionais para atender a demanda da autarquia.

A AMTC comprou novos ônibus, que substituíram a frota da Cidade de Pedra.

Outro ponto importante para concluir o processo de municipalização é a bilhetagem eletrônica, que também será assumida pelo Município.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes