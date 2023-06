Viação Caieiras ganha licitação para o transporte público da cidade de Caieiras (SP)

Novo contrato válido por 15 anos promove a continuidade da empresa na cidade



A Prefeitura de Caieiras (SP) anunciou nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, após quase três meses de processo de licitação, a empresa vencedora para o novo contrato da prestação do serviço do transporte público coletivo municipal.



A vencedora foi a Viação Caieiras, empresa que já atua na cidade.

A estimativa é que, com a licitação, mesmo continuando a companhia, haja uma melhoria na prestação de serviços que são alvos de críticas da população, como qualidade de frota, intervalos e condições de higiene dos ônibus.



Segundo a Prefeitura informou em seus perfis nas redes sociais, o novo contrato contempla avanços que os usuários devem perceber em breve. Veja a seguir:



– aumento da frota de 37 para 50 ônibus em operação;



– integração gratuita entre linhas em até 1h30 na cidade;



– fracionamento de linhas para tornar as viagens mais curtas;



– melhorias de itinerários na região do centro, entrando por uma rua e saindo por outra;



– abastecimento online dos cartões de passagem;



– renovação da frota anualmente com cinco veículos mais velhos todos os anos sendo substituídos por outros novos.



Além disto, o novo contrato prevê uma fiscalização do atendimento e operação, além da aplicação de multas por atrasos ou descumprimento nas viagens, algo que o contrato anterior não previa.



No ato da assinatura do contrato com a Viação Caieiras, Gilmar Lagoinha disse que será a pedra no sapato da empresa e que se fosse possível teria impedido ela de participar da licitação, mostrando a sua reprovação pelo serviço.

“Se existisse uma lei, onde, nós, eu, chefe do executivo que estou, poder executivo, pudesse proibir essa empresa de participar de tal processo licitatório eu teria utilizado dentro da legalidade, esta oportunidade de proibir. Eu não tenho rabo preso com empresa nenhuma, eu tenho compromisso com a cidade e com a nossa população e se tiver o que não for cumprido tenha certeza eu vou penalizar dentro da legalidade. Eu serei a pedra do sapato da empresa.”



O Diário do Transporte recentemente mostrou problemas na prestação do serviço de ônibus na cidade, com veículos circulando lotados e com estado ruim de higiene. Em nota, a Viação Caieiras respondeu à reportagem:

A Viação Caieiras informa que todos os ônibus dispõe de um sistema de segurança que impede o tráfego do veículo com as portas abertas.

Além disso, todos os ônibus passam por limpeza interna e externa diariamente, para garantir o conforto a todos os nossos clientes.

Não temos informações sobre o prefixo do ônibus, linha ou horário da viagem para podermos averiguar a situação mencionada em nossas câmeras de monitoramento, mas entendemos que o caso mencionado deu-se em algum momento durante o decorrer da viagem.

A Viação Caieiras fica à disposição para outros esclarecimentos necessários.

