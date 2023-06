Ônibus do transporte público de Caieiras (SP) circulam lotados e em condições ruins de higiene

Até vômito foi encontrado por passageiro ao usar uma linha que bairro até o centro da cidade



WILLIAN MOREIRA



A vida da população de Caieiras (SP) no uso do transporte público da cidade continua com dificuldades, isso porque os serviços prestados pela Viação Caieiras ainda não alcançaram a aprovação dos passageiros.



Um desses usuários procurou o Diário do Transporte para relatar problemas constantes no serviço, com atrasos nos horários definidos, lotação em razão desta demora e sujeira resultado de limpeza ineficiente.



Com o nome Eduardo, o usuário enviou imagens de um ônibus que, na última sexta-feira (16), circulava sujo de vômito e ainda, mesmo assim, continuou operando sem passar por uma higienização, mesmo que básica.



De acordo com ele, nos finais de semana esperar mais de uma hora no ponto é algo “normal”, especialmente em domingos e feriados, afetando a vida das pessoas.



A empresa atende com aproximadamente 35 veículos na frota da cidade, com linhas que ligam os bairros até a região central, perto da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) da Linha 7-Rubi, atuando há vários anos no município.



Em março deste ano o Poder Público havia divulgado que oito empresas se interessaram na licitação e o resultado seria informado no dia 28 de março, porém nada foi comunicado tanto para a população, como imprensa e canais oficiais



Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/03/27/oito-empresas-manifestaram-interesse-em-participar-da-licitacao-para-o-transporte-publico-de-caieiras-sp/



O Diário do Transporte na ocasião questionou a prefeitura sobre o resultado da licitação em várias oportunidades, porém não houve qualquer retorno sobre isto.



Desde então, a mesma empresa mantém a prestação do serviço, porém não é definido se por meio de contrato emergencial, aditivo contratual ou outra forma de relação para manter o atendimento, ainda que deficitário aos passageiros.



Sobre a denúncia do passageiro a respeito da lotação dos veículos e da sujeira relatada, novamente houve o questionamento junto à prefeitura de Caieiras, mas até a publicação desta matéria não obtivemos retorno. Assim que a prefeitura se manifestar, a matéria será atualizada.





Willian Moreira, para o Diário do Transporte