Transporte público de Caieiras (SP) inicia mudanças no atendimento a partir de sábado (08)

Ações são parte de novas medidas previstas no contrato de concessão recém assinado

WILLIAN MOREIRA

A Viação Caieiras, empresa operadora do transporte público coletivo na cidade de mesmo nome, na Grande São Paulo, divulgou em seu perfil nas redes sociais as primeiras ações de melhoria no atendimento, que começa no próximo sábado, 08 de julho de 2023.

De acordo com a publicação, a frota de ônibus em circulação será ampliada, assim como o número de viagens nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, iniciando por seis itinerários, sendo eles:

– Linha 010 – Vera Tereza/Vila Rosina (Circular)

– Linha 020 – Estação Caieiras/Vila dos Pinheiros (Circular)

– Linha 030 – Estação Caieiras/Jd. dos Eucaliptos(Circular)

– Linha 055 – Estação Caieiras/Jd. Marcelino (Circular)

– Linha 060 – Jd. Nova Era/Laranjeiras(Circular)

– Linha 080 – Estação Caieiras/Jd. Helena(Circular)

Essas ações são parte das novas regras do contrato de concessão recém assinado em que estão previstas punições em caso do descumprimento de partidas ou atendimento deficitário.

Como mostrou o Diário do Transporte, o novo contrato assinado possui validade de 15 anos e a empresa vencedora não conta atualmente com a aprovação do prefeito, que enfatizou cobrar a Viação Caieiras por um serviço melhor.

Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2023/06/22/viacao-caieiras-ganha-licitacao-para-o-transporte-publico-da-cidade-de-caieiras-sp/

Veja a seguir as mudanças e horários de partidas de cada uma destas linhas.

Willian Moreira para o Diário do Transporte