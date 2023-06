Moscou inaugura primeira rota de transporte elétrico fluvial do mundo

Oito embarcações elétricas atenderão 18 distritos da capital, cerca de 1,5 milhão de pessoas, durante todos os meses do ano

ALEXANDRE PELEGI

A cidade de Moscou, na Rússia, lançou nessa quarta-feira, 21 de junho de 2023, a primeira rota de transporte elétrico fluvial do mundo.

O serviço funcionará durante todo o ano no rio Moscou, maior rio da capital.

O sistema foi lançado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e pelo prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin.

Inicialmente o sistema funcionará com seis paradas, e quando a infraestrutura estiver pronta outras entrarão em operação.

São oito embarcações elétricas na rota de 6,5 km, cada uma delas com o nome de outros rios de Moscou: Sinichka, Setun, Presnya, Filka, Skhodnya, Ramenka, Yauza e Neglinka.

Cada embarcação acomoda até 50 passageiros, com assentos para pessoas com deficiência.

Segundo o governo russo, os principais elementos das embarcações são de fabricação local, incluindo todo o software.

A cabine está equipada com painéis informativos, além de tomadas para carregamento USB, com áreas destinadas para o transporte de scooters e bicicletas.

A passagem para o transporte fluvial pode ser paga com o cartão Troika (cartão do transporte coletivo de Moscou), além de cartão bancário, inclusive aqueles disponíveis em aplicativos no celular.

Os portadores que possuem passagens unificadas de 90 ou 365 dias podem usar o transporte fluvial gratuitamente, uma vez que o custo da viagem já está incluso.

No comunicado oficial, a prefeitura de Moscou estima que as viagens se tornarão ainda mais convenientes para os cidadãos dos 18 distritos da capital, cerca de 1,5 milhão de pessoas. “Além disso, o uso de embarcações elétricas melhorará a situação ambiental da cidade”, diz o comunicado.

O vice-prefeito de Moscou para transporte, Maksim Liksutov, celebrou a novidade. Segundo ele, o lançamento de embarcações elétricas domésticas é um projeto único não apenas para a Rússia, mas para o mundo inteiro. “Não há transporte de água totalmente elétrico durante todo o ano em nenhum outro lugar além de nossa cidade. Hoje, Moscou não é apenas líder no uso de transporte elétrico, mas também um centro de desenvolvimento e implementação de seus modelos mais inovadores. As embarcações elétricas fluviais funcionarão como um modo alternativo de transporte urbano – em um cronograma previsível em intervalos curtos”, afirmou Liksutov.

