Veja as Estados onde vão ocorrer testes com o Marcopolo Attivi

Projeto avança para fase de demonstração e nos próximos meses passa por operações de teste em cinco cidades

LUANA COUTINHO

Na tarde desta terça-feira, 20 de junho de 2023, a Marcopolo apresentou seu modelo de ônibus elétrico, o Attivi Integral, com carroceria e chassi desenvolvidos pela empresa. O Diário do Transporte esteve no evento e mostrou as novidades sobre o veículo, relembre:

O projeto, agora em fase de demonstração, vai passar por operações assistidas em cidades do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas e no Distrito Federal. O veículo já foi testado em Goiânia (GO), Salvador (BA) e Angra dos Reis (RJ).

Os modelos do Attivi Integral da Marcopolo vão contar com configurações diferenciadas e adaptáveis, para operar adequadamente em todas as regiões do país.

“O veículo consolida o desenvolvimento de uma solução completa de mobilidade urbana sustentável, com planos de serviços, atendimento pós-vendas e peças de reposição, incluindo sistema de recarga e manutenção das baterias. Além disso, não podemos deixar de reforçar que é um projeto que estimula a contratação de mão de obra local, por ser feito integralmente por uma indústria nacional”, explica Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

A empresa reforça que São Paulo é um dos mercados estratégicos para circulação do Attivi Integral, já que até a cidade deverá implantar 2,6 mil ônibus elétricos à sua frota em 2024.

“A gente, obviamente, está olhando o mercado da cidade de São Paulo com bastante atenção e fazendo ações. Fizemos um teste, podemos chamar de pré teste, com o Attivi na cidade de São Paulo, com a SPTrans, que nos trouxe resultados bastante satisfatórios, bastante bons e é o processo para a gente fazer, também, a homologação do produto, do Attivi Integral, assim como a gente tem das carrocerias com chassis de parceiros aqui em São Paulo e disponibilizar para venda, para comercialização aqui também em São Paulo.

O veículo está em processo de testes e homologações que estão em linha, para certificar o produto para rodar e operar em São Paulo.

Foi feito um pré teste há duas semanas atrás na linha definida pela SPTrans, para fazer o início do processo para homologação do produto”, disse Portolan, com exclusividade ao Diário do Transporte.

A empresa tem hoje 370 ônibus com zero ou baixa emissão de poluentes, feitos com chassis de parceiros, rodando na Argentina, Austrália, Índia e Brasil.

Confira a ficha técnica do Attivi Integral Marcopolo:

Chassi Integral Low Entry com capacidade total de 20,6 mil kg

Capacidade – até 80 passageiros

Autonomia de até 250 km e Tempo de Carga de até 4 horas

Modelo de Plug de carregamento utilizado no chassi PLUG CCS 2

Motor de tração Central com potência de 395 KW e torque de 2800Nm

Capacidade do Eixo Dianteiro – 7,6 mil kg

Capacidade do Eixo Traseiro 13,0 mil kg

Comprimento – até 13 m

Largura – 2,55 m

Freios a disco com ABS/EBS (Door Brake)

Direção eletro-hidráulica

Suspensão pneumática

