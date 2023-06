VÍDEO: Marcopolo vai disponibilizar 130 “Attivi” elétricos neste ano, projeta até 3 mil unidades em 2024 e mira mercado paulistano

Fabricante fez apresentação especial do veículo para a imprensa; Diário do Transporte cobriu; Modelo se enquadra no Finame

ADAMO BAZANI/LUANA COUTINHO

A Marcopolo informou na tarde desta terça-feira, 20 de junho de 2023, que vai disponibilizar ainda neste ano 130 unidades do seu ônibus elétrico Attivi integral.

A informação foi dada em apresentação especial do veículo para a imprensa na capital paulista. O Diário do Transporte cobriu o evento.

De acordo com o diretor de operações comerciais da Marcopolo, Ricardo Portolan, destas 130 unidades, dez serão para testes em cidades com interesse em ter frota de ônibus elétricos, 20 serão para a pronta entrega e 100 para encomendas.

Portolan também afirmou que para o ano que vem, as estimativas são de produzir mil unidades integrais Attivi da Marcopolo e até outras duas mil em parceira com fabricantes de chassis elétricos, como os modelos que já operam em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cujos chassis e tecnologia são da BYD.

Em resposta ao Diário do Transporte, Portolan confirmou que a marca mira no mercado paulistano e que o Attivi passou por pré testes na cidade de São Paulo, obtendo resultados satisfatórios. O diretor de operações comerciais da empresa disse ainda que “Foi feito um pré teste há duas semanas atrás, na linha definida pela SPTrans, para fazer o início do processo para homologação do produto.”

Ouça a declaração de Portolan, na íntegra:

“Em relação a São Paulo, sim, sem dúvida. São Paulo é uma cidade que está com este movimento da transformação, da mobilidade elétrica, da demanda por ônibus elétrico com maior volume, maior relevância e a Marcopolo ‘tá’ preparada, se preparou também para essa demanda, tendo essa capacidade de produção deste ano, de 130 veículos, para o ano que vem vamos chegar a mil veículos e assim gradativamente, até o crescimento de produção.

O mais relevante que a gente vê nesse momento é afirmar que a indústria nacional tem capacidade, e a Marcopolo faz desse conjunto de capacidade para atender a demanda, seja de São Paulo e, também, de outras cidades do Brasil.

Então, nosso veículo integral, somando a capacidade da indústria, para atender essa demanda total.

A gente, obviamente, está olhando o mercado da cidade de São Paulo com bastante atenção e fazendo ações. Fizemos um teste, podemos chamar de pré teste, com o Attivi na cidade de São Paulo, com a SPTrans, que nos trouxe resultados bastante satisfatórios, bastante bons e é o processo para a gente fazer, também, a homologação do produto, do Attivi Integral, assim como a gente tem das carrocerias com chassis de parceiros aqui em São Paulo e disponibilizar para venda, para comercialização aqui também em São Paulo.

O veículo está em processo de testes e homologações que estão em linha, para certificar o produto para rodar e operar em São Paulo.

Foi feito um pré teste há duas semanas atrás na linha definida pela SPTrans, para fazer o início do processo para homologação do produto.”

Atualmente, a cidade de São Paulo, com a proibição de inclusão de ônibus a diesel desde 17 de outubro de 2022, se tornou o maior mercado nacional para coletivos elétricos.

Como mostrou o Diário do Transporte, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prometeu que até o fim de 2024, em torno de 2,6 mil ônibus elétricos estarão em operação na capital paulista e o Governo Federal deu o aval para que a cidade consiga um financiamento internacional de US$ 500 milhões mais US$ 125 milhões de contrapartida da prefeitura para eletrificação da frota.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/05/financiamento-do-bid-bird-de-us-500-milhoes-permitira-compra-de-mil-onibus-eletricos-diz-prefeitura-de-sao-paulo-que-dara-contrapartida-de-us-125-milhoes/

De acordo com Portolan, já foram feitos testes com a SPTrans (São Paulo Transporte), gerenciadora das linhas da capital.

FINAME:

Segundo Portalan, um dos atrativos do Attivi é o alto índice de nacionalização que enquadra o modelo nas condições de financiamento exigidas pelo Finame.

Além disso, o veículo também pode ser incluído em financiamentos de programas de baixo carbono devido à maior parte dos componentes ser nacional.

INFRAESTRUTURA DE CARREGAMENTO:

A Marcopolo também informou que seis empresas de infraestrutura de carregamento de baterias são compatíveis com o Attivi.

Todas estas empresas, segundo a fabricante, estão presentes no Brasil, mas a Marcopolo não monta a estrutura de carregamento.

O VEÍCULO:

O Attivi é um ônibus integral elétrico, com carroceria e chassis da Marcopolo, do tipo padron, entre 12 m e 13,2 m de comprimento.

A capacidade é entre 80 e 90 passageiros, entre sentados e em pé, dependendo da configuração interna.

A autonomia das baterias é de cerca de 250 km com única carga completa.

O tempo de recarga é entre três horas e meia e quatro horas.

Um dos destaques é o sistema de frenagem regenerativa que transforma energia cinética em energia elétrica para a tração cada vez que o veículo freia ou desacelera.

Pack de baterias no teto e motor elétrico Weg localizado no meio das longarinas.

O ônibus possui conectividade, acessibilidade e ar-condicionado, além de ergonomia e facilidade operacional para o motorista.

A emissão e poluentes é zero e o veículo é bem silencioso.

A Marcopolo diz que o ônibus é preparado para todos os tipos de operação urbana, inclusive em trajetos mais severos fora de corredor.

A fabricante informou ainda que o Attivi foi projetado para uma vida útil de 16 anos aproximados.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Luana Coutinho para o Diário do Transporte