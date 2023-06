Rodovias do Estado de São Paulo contam com mais de 900 veículos de apoio operacional para atendimento aos motoristas

Vias contam com 131 postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nos 11,1 mil quilômetros de rodovias concedidas no Estado de São Paulo, estão à disposição um total de 198 ambulâncias, 266 guinchos, 246 veículos de inspeção, além de outros 194 veículos que dão apoio operacional, como caminhões pipa, irrigadeiras, entre outros.

Os milhares de quilômetros de rodovias contam com postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que possuem estacionamento, banheiros adaptados para deficientes, bebedouros, fraldários e espaços para descanso, além de rede wi-fi e conexão direta por teleatendimento com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, para uma comunicação mais ágil em caso de necessidade.

As unidades do SAU são obrigatórias e estão previstas nos contratos de concessão das rodovias paulistas que são fiscalizadas pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

No momento, existem 196 unidades de atendimento ao usuário, sendo 65 bases operacionais e 131 postos SAU. Diferentemente do SAU, as bases operacionais consistem em locais para casos de problemas com o veículo e atendimento de emergência, estabelecido como a infraestrutura que abriga os recursos da concessionária.

No recente trecho concedido à EcoNoroeste, 13 postos SAU provisórios já estão em atividade ao longo dos 442 quilômetros de rodovias, sendo que três são de alvenaria, que pertenciam à antiga concessionária, e as outras 10 são construídas em módulos tipo contêiner.

Apenas no período de janeiro a abril de 2023, mais de 590 mil atendimentos foram realizados pelas equipes operacionais das 20 concessionárias de rodovias paulistas, o equivalente a um aumento de cerca de 6% em comparação com o ano passado, quando esse número foi de mais de 558 mil.

Entre os serviços prestados nos meses em questão estão 24,3 mil atendimentos pré-hospitalares, além de 123,4 remoções com guincho e 139,6 serviços de socorros mecânicos.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte