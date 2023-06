Governo Federal deve anunciar em julho “novo PAC” incluindo apoio renovação de frota de ônibus, compra de ônibus elétricos e obras de corredores e metrô

Em uma transmissão em sua página, presidente Lula prometeu detalhar programa no dia 02 de próximo mês

ADAMO BAZANI

No dia 02 de julho de 2023, o Governo Federal deve anunciar o lançamento de uma espécie de “Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento” com cerca de duas mil obras.

Entre os projetos que devem ser contemplados, estão os relacionados à mobilidade urbana, incluindo apoio para corredores de ônibus e metrô.

Além disso, o Governo Federal estuda incluir no PAC incentivos e financiamentos para renovação de frota de ônibus urbanos e metropolitanos.

Como mostrou o Diário do Transporte, um levantamento da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) revela que atualmente idade média dos ônibus urbanos é de oito anos, a maior da história, sendo que habitualmente sempre foram cinco anos.

A NTU calcula que para a idade média baixar para os habituais cinco anos seriam necessários R$ 23,3 bilhões. O valor seria para substituir 31,2 mil ônibus.

Também devem ser considerados financiamentos específicos para ônibus elétricos.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 02 de junho de 2023, em visita à fabricante de tecnologia de eletrificação de ônibus Eletra, de São Bernardo do Campo, o presidente Luís Inácio Lula da Silva prometeu que Governo Federal vai apoiar municípios para adoção de frotas de ônibus elétricos nos próximos anos.

Na ocasião, Lula não deu detalhes de como será o apoio, mas enfatizou que a União não ficará inerte diante da necessidade de as cidades terem suas frotas renovadas.

Na última terça-feira, 13 de junho de 2023, Lula em sua primeira transmissão ao vivo pela internet (live), disse que o programa deve envolver diversas áreas.

“Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, a gente resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional, com obras de infraestrutura em todas as áreas”

A Folha de S.Paulo publicou neste sábado, 17 de junho de 2023, informação de que o Novo PAC ou PAC 3 teria ao menos sete eixos de atuação.

O Diário do Transporte confirmou que a Mobilidade Urbana está no eixo de Infraestrutura Urbana, que inclui programa de moradias populares (Minha Casa, Minha Vida), saneamento básico, drenagem e prevenção de desastres naturais.

Os outros eixos são das áreas de Transportes (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos), acesso a água potável, acesso à internet e TV Digital, Segurança e Transição Energética, Infraestrutura Social, Defesa.

