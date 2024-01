Linha 2-Verde registra velocidade reduzida após passageira passar mal na Estação Alto do Ipiranga nesta segunda (29)

Além da velocidade reduzida, composições operaram com maior tempo de parada nas estações da linha

GUILHERME STRABELLI

A Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo operou com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, após uma passageira passar mal na Estação Alto do Ipiranga.

A mudança na operação foi registrada às 7h44, quando a passageira passou mal e precisou ser atendida. Além da velocidade reduzida, os trens também operaram com maior tempo de parada nas estações.

Em nota, o Metrô informou que a operação foi normalizada às 7h52 após o atendimento à passageira. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dela.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte