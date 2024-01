Ponte Minas Gerais, em São José dos Campos (SP), será interditada nos dias 30 e 31 de janeiro

Durante intervenção, linhas que passam pela estrutura terão alterações

GUILHERME STRABELLI

A Ponte Minas Gerais, localizada na região norte da cidade de São José dos Campos, em São Paulo, será interditada para o tráfego de veículos na terça-feira, 30 de janeiro de 2024, e na quarta-feira, 31 de janeiro. A via ficará interditada das 8h30 às 18h.

A medida foi tomada para realização da inspeção da estrutura e conclusão do projeto executivo de reforma da ponte. A análise faz parte do pacote de revitalização da ponte e do recapeamento de trechos de 13 corredores e vias no entorno dela, com investimento total de R$ 16,3 milhões.

Apesar da interdição, pedestres e ciclistas poderão utilizar a estrutura durante a interdição, uma vez que apenas o fluxo de veículos foi afetado. O tráfego será desviado para a Ponte Maria Peregrina, que será o único acesso à região norte e à SP-50 durante a interdição.

A sinalização para orientar condutores será implantada nesta sexta-feira, 26 de janeiro. Agentes da mobilidade estarão no local para orientar motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas.

Impacto no transporte público

Durante a interdição, as linhas de ônibus que atendem a região sofrerão alterações no percurso. Para as linhas 103, 108, 116, 124 e 130B, sentido bairro, o desvio será a partir da avenida Princesa Isabel, seguindo pela rua José do Patrocíniro, rua Carlos Belmiro Santos, praça Pedro Ribeiro Godoi, rua Pedro Rachid, ponte Maria Peregrina, avenida Conde Francisco Matarazzo, rua Piraquara Clube, avenida Rui Barbosa, ruas Alziro Lebrão e Audemo Veneziani.

No sentido centro, o itinerário será alterado a partir da Rodovia SP 50, seguindo pela avenida Rui Barbosa, rua Piraquara Clube, avenida Conde Francisco Matarazzo, ponte Maria Peregrina, praça Pedro Ribeiro Godoi, rua Pedro Rachid, rua Nhumirim, rua São Luiz Gonzaga, ruas Pres. Prudente de Morais, Nilo Peçanha, Campos Sales e avenida Rui Barbosa. Os usuários deverão ficar atentos aos avisos colocados nos pontos de ônibus.

Para a linha 231, sentido bairro, o desvio será a partir da avenida Princesa Isabel, seguindo pela rua José do Patrocíniro, rua Carlos Belmiro Santos, praça Pedro Ribeiro Godoi, rua Pedro Rachid, ponte Maria Peregrina, avenida Conde Francisco Matarazzo e avenida Dr. Numa de Oliveira.

No sentido centro, o itinerário será alterado a partir da avenida Dr. Numa de Oliveira, avenida Conde Francisco Matarazzo, ponte Maria Peregrina, praça Pedro Ribeiro Godoi, rua Pedro Rachid, rua Nhumirim, rua São Luiz Gonzaga, ruas Pres. Prudente de Morais, Nilo Peçanha, Campos Sales e avenida Rui Barbosa. Os usuários deverão ficar atentos aos avisos colocados nos pontos de ônibus.

Linhas que terão o percurso alterado

103 – Costinha / Terminal Central

108 – Canindú – via Vl. Cândida / Rodoviária

116 – Taquari / Rodoviária

124 – Buquirinha II / Av. Eng. Francisco José Longo

130B – Alimentadora Cachoeira do Roncador / São José dos Campos

231 – Vl. do Tesouro / Vl. Dirce

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte