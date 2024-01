Marcopolo diz que venda de 473 ônibus Torino para a BsBus Mobilidade (Expresso São José), no Distrito Federal, foi uma das maiores da marca do País

ADAMO BAZANI

A Maropcolo informou nesta sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, que venda de 473 ônibus Torino para a BsBus Mobilidade (Expresso São José), no Distrito Federal, foi uma das maiores da marca do País

Nesta semana, Diário do Transporte já havia noticiado a aquisição dos veículos que têm chassis OF-1721 Euro 6, da Mercedes-Benz

Relembre:

Em nota, a encarroçadora traz detalhes da venda e dos veículos.

A Marcopolo iniciou a entrega das primeiras unidades do lote de 473 ônibus adquiridos pela BsBus Mobilidade, no Distrito Federal, em uma das maiores vendas da companhia para um único cliente no Brasil no segmento de urbanos. Os veículos, do modelo urbano Torino, serão utilizados nas operações de transporte público do Distrito Federal. A venda foi intermediada pela Topline, representante Marcopolo responsável por atender o mercado na região, além dos estados de Tocantins e Goiás.

“A quantidade expressiva a ser entregue à BsBus Mobilidade demonstra nossa capacidade de produção. Fazer parte da renovação do transporte coletivo do Distrito Federal e elevar a qualidade do serviço oferecido aos habitantes da região é motivo de grande satisfação”, comenta Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Os ônibus Marcopolo Torino atendem às especificações do órgão gestor e governo do Distrito Federal e, do total, 426 unidades contam com três portas e 47 com quatro portas. Os veículos têm chassi Mercedes-Benz OF-1721 Euro 6 e poltronas City estofada, com encosto de cabeça e elevador para total acessibilidade. Os veículos têm ainda sistema de tecnologia embarcada e eco drive, monitoramento por GPS, portas com sistema pneumático, câmeras internas, piso taraflex antiderrapante e antirruído, anjo da guarda e freios ABS.

Parceria com a BsBus

Fundada em 1957, a Expresso São José, iniciou operações em Goiás. Em 1991, venceu a concorrência pública para operar o Sistema de Transporte Público do Distrito Federal. Um ano depois, em parceria com a Marcopolo, a companhia apresentou um lote de 30 veículos Torino em alumínio.

Atualmente, conta com uma frota moderna, uma das mais sustentáveis do Brasil, composta por veículos com motorização Euro 6, sendo mais de 600 com carrocerias Marcopolo. Com os avanços na agenda ambiental, a operadora apresentou ao mercado o novo nome fantasia BsBus Mobilidade, bem como a mudança na identidade visual, com a escolha da cor verde para representar a marca.

“O DNA da Expresso São José Ltda., que opera há décadas no segmento de transporte de passageiros, continua o mesmo, com o compromisso de qualidade, segurança e responsabilidade social. A mudança do nome fantasia tem o intuito de compatibilizar e atualizar com as novas tendências do mercado de transporte, em especial à mobilidade sustentável, preservando assim a sua tradição e pioneirismo”, pontua a diretoria da Concessionária BsBus.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes