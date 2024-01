Novos 473 ônibus com chassis Mercedes-Benz OF 1721 adquiridos pela Expresso São José começam a operar em Brasília (DF)

Empresa utiliza o nome BsBus no atendimento à população da capital federal

GUILHERME STRABELLI

Novos 473 ônibus com chassi Mercedes-Benz OF 1721 adquiridos pela Expresso São José, passaram a operar em Brasília, no Distrito Federal. Os veículos foram adquiridos para iniciar a operação da BsBus, novo nome fantasia da empresa, que também adotou nova logomarca e a cor verde em sua frota.

Os 473 chassis foram entregues à Marcopolo e as primeiras unidades, já encaroçadas, começaram a chegar para o cliente no fim de 2023. A frota estará em operação total no primeiro trimestre de 2024, garantindo a renovação da frota que atende aos usuários do Distrito Federal.

A BsBus opera a Bacia 5, que abrange os setores SAI, SAAN, SOF Norte, Estrutural, Vicente Pires, Taguatinga (ao norte da Hélio Prates – M Norte), Ceilândia Norte e Brazlândia.

“Estamos muito orgulhosos e satisfeitos em ver o OF 1721, o campeão de vendas do Brasil, compondo a frota da BsBus, a nova operadora do Distrito Federal. Com essa expressiva venda, realizada pelo nosso concessionário Mardisa, 80% da frota de mais de 600 ônibus do cliente agora leva a estrela de três pontas”, diz Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

“Os novos OF 1721 se destacam no mercado pela exclusiva tecnologia BlueTec 6, que reduziu drasticamente as emissões de poluentes. Assim, atendem à demanda ambiental da BsBus, que em sua nova fase atua com foto na mobilidade sustentável”, ressalta Walter Barbosa.

Novo nome fantasia homenageia a cidade de Brasília

O novo nome da empresa é uma homenagem à Brasília, seguindo o código de identificação usado em aeroportos ao redor do mundo.

De acordo com o cliente, as condições comerciais e os serviços de pós-venda oferecidos pela Mercedes-Benz por meio do concessionário Mardisa foram os principais fatores que levaram à escolha dos chassis de ônibus OF 1721 nessa renovação de frota.

A Mercedes-Benz teve presença marcante no início de atuação do grupo Expresso São José, que iniciou atividades em 1957 em Goiás, fazendo transporte intermunicipal no Estado e depois a interligação com Brasília. O cliente ressalta que o relacionamento com a Mercedes-Benz sempre foi muito bom e que agora, com essa grande aquisição de 473 novos ônibus, devem se aproximar mais ainda.

Na avaliação da BsBus, em sua longa presença no mercado, o OF 1721 já demonstrou capacidade e qualidade. E por ser um veículo consolidado há muitos anos, a tendência é que isso se confirme com o modelo Euro 6.

OF 1721 é o campeão de vendas do Brasil e destaque nas capitais

O chassi Mercedes-Benz OF 1721 é o ônibus mais vendido no País. São mais de 100 mil unidades vendidas desde 1998, quando a primeira versão chegou ao mercado. Ao longo de sua trajetória, conquistou presença marcante no transporte coletivo urbano de grandes capitais.

“A preferência dos clientes pelo OF 1721 deve-se a vários diferenciais amplamente reconhecidos no mercado, como alta performance, menor consumo de combustível do segmento, baixo custo operacional, ampla disponibilidade e confiabilidade no transporte de passageiros”, diz Walter Barbosa. “Além disso, o campeão de vendas do segmento de ônibus oferece alto valor de revenda e rede de concessionários dedicada, onde o cliente tem facilidade de encontrar peças de reposição”.

OF 1721 oferece opções de suspensão metálica ou pneumática

Oferecido nas versões com suspensão metálica ou pneumática, o chassi OF 1721 é indicado para transporte urbano de passageiros e também para fretamento contínuo, como o transporte de funcionários, e fretamento eventual, em caso de grupos de turistas, além de transporte rodoviário de curtas distâncias. Nestes casos, recebe carroçaria de ônibus rodoviário, proporcionando mais conforto e bem-estar a bordo.

Desenvolvido para receber carroçarias de até 13,2 metros, o OF-1721 vem equipado com o motor eletrônico OM-924 LA de 4 cilindros, que oferece potência de 208 cv a 2.200 rpm e torque de 780 Nm de 1.200 a 1.600 rpm. Este motor é referência pela economia no consumo de combustível e por um alto torque em baixas rotações.

