Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida após interferência na via na estação Penha nesta sexta (26)

Composições também operavam com maior tempo de parada nas estações

GUILHERME STRABELLI

A Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo operou com velocidade reduzida no começo da tarde desta sexta-feira, 26 de janeiro de 2024.

A causa da mudança na operação foi uma interferência na via na Estação Penha, na Zona Leste da capital. A falha foi detectada por volta das 12h30. A operação na linha foi normalizada às 12h39.

Além da velocidade reduzida, as composições também operavam com maior tempo de parada nas estações.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte