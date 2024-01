ViaMobilidade recebe 12º trem das 36 composições previstas em contrato pelas linhas 8 e 9

Processo de montagem começou nesta quinta-feira (25); Pela previsão inicial, todas as unidades deveriam ser entregues até fevereiro de 2024, mas ainda faltam 24

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A ViaMobilidade, operadora das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, em São Paulo, informou que recebeu e iniciou o processo de montagem de mais um trem dos 36 previstos no contrato de concessão dos serviços.

Os trabalhos estão sendo realizados no pátio Presidente Altino, em Osasco, e começaram nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

Segundo a concessionária, com essa unidade, são 12 trens novos recebidos.

Sete já estão em circulação, quatro em fase de testes e este em montagem.

A produção dos trens é de responsabilidade da Alstom e houve atrasos em relação ao cronograma inicial do contrato.

As composições são inseridas gradativamente na frota regular e estão com a identidade visual das linhas.

Os trens da série 8900 fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 4 bilhões para os três primeiros anos de concessão, em um contrato válido por 30 anos. As composições adquiridas pela ViaMobilidade contam com oito carros. – informou a empresa em nota.

HISTÓRICO:

Como mostrou o Diário do Transporte, a fabricante Alstom, instalada em Taubaté, no interior de São Paulo, divulgou no dia 26 de julho de 2022, detalhes do “Metropolis”, o nome do modelo deste trem.

Na ocasião, a fabricante disse que a previsão era de entregar o primeiro trem em janeiro de 2023 e o 36º até fevereiro de 2024. Pelo contrato, último trem deveria já estar em operação plena até junho de 2024.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/07/26/alstom-divulga-detalhes-do-metropolis-o-modelo-dos-36-trens-novos-para-as-linhas-8-e-9-viamobilidade/

No decorrer do tempo, e já com atrasos, a Alstom e a ViaMobilidade atribuíram o atraso aos efeitos da pandemia de covid-19 na cadeia de peças e semicondutores.

Os 36 trens somam 288 carros.

As composições terão o sistema ATC (Controle Automático de Trem), que permite uma condução controlada com parâmetros como velocidade, mas sempre com a intervenção do maquinista.

Esse sistema controla de forma automática o movimento dos trens, abrangendo a partida automática das estações, a manutenção automática de velocidade durante o percurso, a parada automática nas plataformas de passageiros, a abertura e fechamento automáticos das portas e a modificação automática da performance da viagem de acordo com parâmetros recebidos do centro de controle.

Conforme o contrato de concessão, as composições vão sendo colocadas para operar na medida que forem concluídas e testadas, sendo que até junho de 2024, todos os trens devem estar em operação.

Atualmente, a ViaMobildade usa trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), estatal que operava as duas linhas. As atuais composições em uso terão de ser devolvidas à empresa pública.

Segundo a Alstom e a ViaMobilidade, na apresentação, os trens terão capacidade para 2,5 mil passageiros cada, com oito carros (nome correto para vagão).

De acordo com a apresentação, a máscara (parte dianteira que envolve os faróis e lanternas) do modelo Metropolis será diferente dos trens usados pela CPTM.

A estrutura é de aço inoxidável, por isso, pode ter durabilidade de 40 anos e ser mais leve que os modelos em circulação na rede de São Paulo feitos de aço carbono.

As composições ainda terão contagem de passageiros, mapas dinâmicos de linhas, monitores e vigilância por vídeo, além de detectores e extintores de incêndio e extintores.

Cada banco de passageiros tem a largura 440mm.

Os carros terão oito portas cada, quatro de cada lado.

Os balaústres são mais arredondados, portas mais largas e os assentos em fileira de seis lugares com quatro lugares, dois de frente e dois de costa.

Os bancos terão as cores Esmeralda e cinza, para fazer alusão à identificação das duas linhas.

Este modelo de trens também faz parte de encomendas por outras linhas e operadoras.

As encomendas do Metropolis são:

Linhas 8 e 9 da ViaMobilidade: fornecimento de 36 trens Metropolis, com 8 carros cada.

Linha Universidades 6-Laranja de São Paulo: fornecimento de 22 trens Metropolis, com 6 carros cada (contrato com Acciona).

Linha 7 Metrô de Santiago, Chile: fornecimento de 37 trens Metropolis, com 5 carros cada

Linha 5, Metrô de Bucareste, na Romênia: fornecimento de 13 trens Metropolis, sendo 78 carros ao todo.

Wanda ZS Line, metrô de Taipei, em Taiwan: fornecimento de 35 trens Metropolis, com 4 carros cada.

Segunda Fase da Linha 2 Circular de Taipei, em Taiwan: fornecimento de 29 trens Metropolis, com 4 carros cada.

A fábrica de Taubaté foi inaugurada em 2015 para a produção do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da cidade do Rio de Janeiro, projeto de mobilidade para as Olimpíadas de 2016.

A unidade também produziu os carros NS16 para o Metrô de Santiago, no Chile.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes