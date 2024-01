Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (MT) diz que obras do BRT sem estudos podem impactar trânsito na cidade

Luciana Zamproni endossou recomendação do MPE que determinou suspensão das obras do modal por 45 dias por falta de alvará e de estudos de impacto

GUILHERME STRABELLI

A secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, no Mato Grosso, Luciana Zamproni, avaliou que realizar as obras do BRT sem estudos prévios poderá gerar impacto no trânsito da cidade.

Ela endossou a recomendação feita pelo Ministério Público Estadual (MPE) que pediu a suspensão de obras do BRT por 45 dias pela falta de alvará de obras, pela ausência de aprovação Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) e pelo cumprimento de exigências previstas na legislação municipal.

“Infelizmente, o BRT é um modal que vai segregar vias e não vai conseguir resolver o problema, porque na verdade ele nada mais é do que um ônibus articulado, um ônibus elétrico articulado que vai segregar e ocupar faixas de rolamento. Ou seja, não houve um estudo na avenida do CPA para a ampliação de faixas, verificar o que vai trazer de melhoria para os condutores”, explicou a secretaria ao destacar que o modal poderá trazer um conflito muito maior.

“O trânsito vai congestionar. Na verdade, a implantação deste projeto sem estudo é a criação de conflitos para a nossa cidade. É uma obra gigantesca que vai rasgar toda a cidade, então precisa de estudo, muito estudo”, continuou Zamproni.

A secretaria ainda contestou a falta de diálogo com a Semob. “Uma coisa é projetos arquitetônicos, outra coisa é a realidade de mobilidade dentro de uma cidade”, finalizou.

A decisão sobre a suspensão das obras no terminal do BRT na Avenida Historiador Rubens de Mendonça aconteceu na última quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, junto a representantes da prefeitura, do governo do Estado e do consórcio construtor.

O secretário municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa, ressaltou que mesmo não tendo recebido nenhum documento que dê legitimidade para a execução da obra, a equipe técnica da Secretaria está à disposição para analisar os documentos protocolados pelo Estado no prazo estipulado e emitir parecer técnico para cada processo. Os segmentos da obra 4, 5 e 6, que abrangem a região do CPA sentido Centro, serão os primeiros a serem analisados.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte