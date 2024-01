Estação Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela, completa seis anos e já recebeu 33,5 milhões de passageiros

Segundo a ViaQuatro, espaço recebe cerca de 30 mil clientes durante os dias úteis

GUILHERME STRABELLI

A Estação Higienópolis-Mackenzie, que atende a Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, completa seis anos de operação nesta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Neste período, o local já recebeu 33,5 milhões de passageiros.

Segundo a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, a estação recebe, em média, 30 mil pessoas diariamente durante os dias úteis. O recorde foi registrado em 18 de fevereiro de 2020, durante o Carnaval, quando 36.295 pessoas passaram pela estação.

A Estação Higienópolis-Mackenzie fica na Rua da Consolação, próxima a áreas de lazer como a Praça Roosevelt, Parque Augusta e a rua do mesmo nome, um dos pontos que mais atrai pessoas na Capital, com atrações culturais e comerciais, além do Sesc Consolação, Tribunal Regional do Trabalho, Cemitério da Consolação e da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Durante o período de operação, a estação já recebeu mais pessoas do que as populações de países como Gana, Venezuela, Chile, Bolívia, Cuba, Grécia e Portugal.

No futuro, a linha terá integração com a Linha 6-Laranja do Metrô, que está em processo de construção.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte