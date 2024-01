Criminosos incendeiam mais ônibus em São José dos Campos (SP) na tarde deste sábado (20)

Veículo atingido pelo fogo fazia a linha 243; protestos acontecem após morte de um homem de 34 anos na última terça (16), em confronto com a polícia

ARTHUR FERRARI

Mais um ônibus foi incendiado em São José dos Campos (SP), desta vez neste sábado, 20 de janeiro de 2024, próximo ao ponto final do Santa Maria. A informação foi divulgada em primeira mão pelo portal Vale 360 News e confirmada pelo Diário do Transporte.

O coletivo atingido, da empresa Joseense Transportes, fazia a linha 243 (Santa Maria – Jardim São José – Coqueiro / Av. Engenheiro Francisco José Longo), quando foi incendiado por criminosos.

Como mostrou o Diário do Transporte, veículos do transporte coletivo municipal vêm sendo atingidos por incêndios criminosos desde quinta (18), em protesto à morte de um homem de 34 anos morto por policiais militares durante um confronto na terça (16).

Como também noticiado pelo Diário do Transporte, a tropa de choque da PM foi colocada nas ruas do município para conter os ataques.

Este já é o quarto caso de ônibus da Joseense incendiado por bandidos desde o início dos ataques.

Nota da Joseense Transportes:

“A Joseense Transportes lamenta mais uma vez um ataque sofrido por um veículo de sua frota neste sábado (20), no bairro Santa Maria, na zona leste de São José dos Campos. O ônibus da linha 243 (Santa Maria – Jd. São José – Coqueiro/Av. Eng. Francisco José Longo) foi surpreendido por três indivíduos encapuzados e armados no seu ponto final, que atearam fogo no coletivo. O incêndio foi contido rapidamente com a ajuda da população e ocasionou danos internos no carro. Não houve vítimas. Este é o quarto ataque sofrido por um ônibus na região desde quinta-feira (18). Os veículos no bairro Santa Maria estão momentaneamente recolhidos e a empresa está avaliando formas de reestabelecer as linhas. Os incidentes começaram após a morte de um homem durante um confronto com a polícia na última terça-feira (16) e seguem em investigação policial. A Joseense Transportes agradece à população que vem auxiliando na contenção dos incidentes e pede que denunciem ao 190 qualquer atitude suspeita. O transporte público leva à população um serviço de qualidade, essencial para a comunidade e não deve ser usado como instrumento de revolta. Qualquer dano a ele ou aos seus colaboradores acarreta graves prejuízos à própria sociedade.”

Linhas possivelmente afetadas pelas ações criminosas deste sábado:

– 201: BAIRRINHO / TERMINAL CENTRAL

– 202: BOM RETIRO / TERMINAL CENTRAL

– 204A: NOVO HORIZONTE – PEDRO ÁLVARES CABRAL / TERMINAL CENTRAL

– 204B: NOVO HORIZONTE / AV. ENG. FRANCISCO JOSÉ LONGO

– 205: EUGENIO DE MELO – GALO BRANCO / PRAÇA AFONSO PENA

– 206A: SANTA INÊS – PEDRO ÁLVARES CABRAL / TERMINAL CENTRAL

– 206B: SANTA INÊS / AV. ENG. FRANCISCO JOSÉ LONGO

– 211: MOTORAMA – VISTA VERDE / TERMINAL CENTRAL

– 222: GALO BRANCO / JD. AQUÁRIUS

– 237: NOVO HORIZONTE / AQUÁRIUS

– 240: NOVO HORIZONTE / CAMPO DOS ALEMÃES

– 232: NOVO HORIZONTE / AV. SÃO JOSÉ

– 340A: ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ / TERMINAL CENTRAL

– 340B: ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ / AV. ENG. FRANCISCO JOSÉ LONGO

– 341A: ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ / TERMINAL CENTRAL

– 341B: ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ / AV. ENG. FRANCISCO JOSÉ LONGO

– 342: ALIMENTADORA POUSADA DO VALE / ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ

– 343: ALIMENTADORA SERROTE / ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ

– 344: ALIMENTADORA CAMPOS DE SÃO JOSÉ / ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ

– 345: ALIMENTADORA MARIANA II / SANTA CECÍLIA II

– 243: SANTA MARIA – JD. SÃO JOSÉ – COQUEIRO / AV. ENG. FRANCISCO JOSÉ LONGO

– 244: JD. SÃO JOSÉ – FREI GALVÃO – SANTA INÊS / TERMINAL CENTRAL

– 246: ALIMENTADORA PAINEIRAS – DOM BOSCO – SANTA HELENA / TANCREDO NEVES

