VÍDEOS: Ônibus são incendiados em São José dos Campos (SP) em menos de 24 horas

Circulação dos coletivos está suspensa nesta sexta (19), nos bairros Jardim São José I, Jardim São José II, Jardim Coqueiro e Frei Galvão

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de São José dos Campos (SP) teve múltiplos ônibus incendiados em menos de 24 horas, um deles na tarde desta sexta-feira, 19 de janeiro, no Parque Novo Horizonte, e outro na última quinta-feira, dia 18, no bairro Jardim Coqueiro, também na Zona Leste do município.

O caso afetou o transporte coletivo local, que hoje tem a circulação dos coletivos interrompida nos bairros Jardim São José I, Jardim São José II, Jardim Coqueiro e Frei Galvão.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e apagou o fogo em duas ocasiões.

As autoridades acreditam que o incêndio de ontem foi motivado pela morte de um rapaz que perdeu a vida em confronto com a polícia.

Confira a nota da Joseense Transportes, empresa que gerenciava os ônibus incendiados:

“A Joseense Transportes lamenta mais uma vez os recentes ataques sofridos por veículos de sua frota nesta sexta-feira (18), na zona leste de São José dos Campos. Após o ônibus da linha 244 (Jardim São José/Terminal Central) ser incendiado na noite de ontem (19), mais dois veículos sofreram ataques durante a tarde de hoje. O veículo da linha 202 (Bom Retiro/Terminal Central) sofreu uma tentativa de incêndio próximo a Av. Tancredo Neves, que foi prontamente impedida pela empresa sem ocasionar grandes danos ao carro. Já o coletivo da linha 237 (Novo Horizonte/Aquarius) chegou a ser completamente incendiado na praça Primeiro de Maio, no Jardim Novo Horizonte. Não houve vítimas. A zona leste da cidade está, neste momento, sem atendimento dos coletivos até que a segurança seja restaurada. Neste momento, a empresa colabora com as autoridades policiais para a investigação das causas dos incidentes, que começaram após a morte de um homem durante um confronto com a polícia na última terça-feira (16). O transporte público leva à população um serviço de qualidade, essencial para a comunidade e não deve ser usado como instrumento de revolta. Qualquer dano a ele ou aos seus colaboradores acarreta graves prejuízos à própria sociedade.”

Imagens: Vale 360 News (https://www.vale360news.com.br/)

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte