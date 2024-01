Boletim ViaMobilidade – Manhã (16/01)

Operação normal nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda– Intervalo de até 7 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri– Intervalo de cerca de 14 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos)

Linha 9

– Intervalo de cerca de 9 minutos entre as estações Osasco e Pinheiros

– Intervalos de cerca de 5 minutos entre as estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes Vila Natal (estratégia de looping- ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior fluxo de passageiros para redução dos intervalos)

Nossa Operação

– A equipe de via permanente realiza roçadas de vegetação ao longo das vias férreas das linhas 8 e 9 (Foto). A atividade é fundamental para dar melhor visibilidade aos operadores dos trens e evitar a proliferação de pragas.

