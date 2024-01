Governo de SP publica convocação para audiências públicas sobre construção da Linha 20-Rosa e ampliação da Linha 2-Verde do Metrô

Ao todo, foram convocadas três audiências que acontecerão nos dias 22 e 29 de janeiro e 1º de fevereiro

GUILHERME STRABELLI

O governo do Estado de São Paulo publicou um edital para a convocação de audiências públicas para tratar sobre a expansão do Metrô na Região Metropolitana de São Paulo.

As consultas foram convocadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) e irão tratar do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) sobre a construção da Linha 20-Rosa (Santa Marina / Santo André) e da ampliação da Linha 2-Verde (Vila Madalena / Cerro Corá).

As audiências acontecerão em formato de comparecimento híbrido, permitindo que os interessados participem de maneira presencial ou virtual. Os eventos acotnecerão nas cidade de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo.

Confira as datas e locais das audiências:

Primeira audiência

22 de Janeiro

Teatro Conchita de Moraes

Praça Rui Barbosa, 12 – Bairro Santa Terezinha – Santo André/SP

A partir das 17h

Segunda audiência

29 de Janeiro

Auditório do Centro de Integralidade do IAMSPE

Rua Pedro de Toledo, 1800, Portão 02 – Vila Clementino – São Paulo/SP

A partir das 17h

Terceira Audiência

1º de Fevereiro

Salão Nobre da Universidade Metodista – Campus Rudge Ramos

Rua do Sacramento, 180 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP

A partir das 17h

Inscrição

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico abaixo a partir das 10h do dia da audiência e preencher um cadastro com dados pessoais, como nome completo, endereço de e-mail, órgão ou entidade que representa, documento de identificação e telefone. O endereço do site é: semil.sp.gov.br/consema.

As inscrições também podem ser feitas de forma presencial a partir das 16h no dia da audiência na recepção do local do evento.

Para participação de maneira virtual, a s orientações estão disponíveis no link: semil.sp.gov.br/consema/audiencias-publicas-consema/.

Os estudos estão disponíveis nos seguintes locais e horários:

SEMASA – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Av. José Caballero, 143 – 7º Andar – Centro – Santo André/SP

A partir de 29/12/2023, de segunda à sexta das 9h às 11h e das 13h Às 16h

Biblioteca Pública Municipal Anne Frank

Rua Cojuba, 45 – Itaim Bibi – São Paulo/SP

A partir de 05/01/2024, de segunda à sexta das 9h às 18h e sábado das 10h às 14h

Biblioteca Público Municipal Érico Veríssimo

Rua Francisco Alves, nº 460 – Paulicéia – São Bernardo do Campo/SP

A partir de 10/01/2024, de segunda a sexta das 8h às 17h

