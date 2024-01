FETPESP lança prêmio de comunicação nesta segunda-feira (15); veja regras e categorias

Primeira edição premiará trabalhos realizados por jornalistas, fotógrafos e universitários

GUILHERME STRABELLI

A FETPESP (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo), lançará nesta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, seu prêmio de comunicação. A cerimônia de premiação será realizada pela FETPESP em junho de 2024.

O “Prêmio FETPESP de Comunicação – Movendo Ideias, Celebrando Talentos!” tem como objetivo reconhecer e premiar trabalhos jornalísticos que contribuam para a promoção e valorização do setor de transporte de passageiros em São Paulo. Ao todo, o prêmio será dividido em seis categorias.

Inscrição

Os interessados em participar deverão realizar a inscrição de forma gratuita através de um formulário online no site do prêmio até o dia 10 de abril.

Na inscrição, os participantes devem fornecer informações pessoais, dados de contato e informações sobre a veiculação do trabalho, como veículo de comunicação, data de publicação, além de link ou arquivo do trabalho.

Cada participante pode inscrever até dois trabalhos por categoria, podendo participar de até três categorias.

Avaliação e premiação

Os trabalhos inscritos serão avaliados por um júri composto por profissionais com expertise na comunicação e jornalismo na área de transportes de passageiros.

Dentre os critérios de avaliação estão itens como relevância, qualidade jornalística ou de comunicação, originalidade, abordagem, precisão das informações, impacto na sociedade e contribuição para o setor.

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados. O primeiro colocado receberá um troféu, um certificado e um prêmio de R$ 20 mil. O segundo receberá R$ 10 mil, um troféu e um certificado. Por fim, o terceiro receberá um troféu e um certificado.

Categorias:

Jornalismo – trabalho textual e audiovisual, publicado em veículo. Podem concorrer ao prêmio jornalistas profissionais com Registro Profissional MBT válidos. Os trabalhos jornalísticos inscritos devem ter sido veiculados em meios de comunicação, como jornais, revistas, emissoras de rádio ou televisão, portais de notícias online, nos quais os assuntos devem ser relacionados exclusivamente com a mobilidade no Estado de São Paulo.

Estudante Universitário de Jornalismo – esta categoria considerará o trabalho de estudantes universitários de jornalismo matriculados em universidades do Estado de São Paulo. Os participantes deverão apresentar trabalhos que demonstrem habilidades promissoras na área, com foco especial em temas relacionados ao contexto do transporte de passageiros no Estado de São Paulo.

Campanha Publicitária – serão reconhecidas campanhas publicitárias exclusivas que se destacam pela criatividade, impacto e eficácia, com ênfase em temas diretamente relacionados ao transporte de passageiros no Estado de São Paulo. As inscrições deverão incluir peças veiculadas em diferentes meios de comunicação, como televisão, rádio, internet ou impressos.

Ação Institucional – destinada à consideração de ações institucionais notáveis, esta categoria abrange iniciativas de organizações ou instituições que tenham impacto positivo na comunicação, especialmente aquelas relacionadas ao Estado de São Paulo.

Internet – engloba conteúdo online que se destaca pela qualidade, relevância e inovação, com ênfase em temas relacionados à mobilidade no Estado de São Paulo. Podem concorrer projetos veiculados em plataformas digitais, como sites, blogs, redes sociais, entre outros, demonstrando a capacidade de engajamento online e a utilização dos recursos disponíveis na internet, especialmente no contexto paulista.

Podcast – Reconhecendo a crescente importância desses programas de áudio, esta categoria destina-se a produções que se destaquem em termos de conteúdo, produção e impacto. Os participantes deverão apresentar episódios que demonstrem criatividade, qualidade técnica e relevância temática, com um foco especial em assuntos relacionados ao Estado de São Paulo.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte