Gastos com carro representam a segunda maior despesa das famílias brasileiras, revela Serasa, e transporte público de qualidade poderia ajudar as pessoas a guardar dinheiro

Custos com os veículos ficam atrás apenas da alimentação (69%) e figuram à frente das despesas com as contas básicas, como água, luz e gás (62%), diz pesquisa

ADAMO BAZANI

A renda das famílias brasileiras poderia ser melhor aproveitada se o transporte coletivo, com mais corredores de ônibus e sistemas de trilhos, fosse mais eficiente, e também, mais barato.

Isso porque, as pessoas gastam muito dinheiro com carro no Brasil

É o que revela uma pesquisa da Serasa, divulgada nesta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

Segundo o levantamento, que ouviu 2.023 entrevistados em dezembro de 2023, 67% dos lares brasileiros têm os custos com o automóvel entre os três maiores gastos anuais.

Os custos com os veículos ficam atrás apenas da alimentação (69%) e figuram à frente das despesas com as contas básicas, como água, luz e gás (62%).

É a segunda edição da pesquisa “A Relação do Brasileiro com o Automóvel”, que foi produzida em parceria com o Instituto Opinion Box.

Se o transporte público atendesse melhor às necessidades da população, muita gente deixaria o carro em casa para a maior parte dos deslocamentos e, dependo do perfil de vida e local de moradia, simplesmente nem precisaria ter carro ou moto na garagem.

Isso porque, ainda de acordo com a pesquisa, o maior uso dos veículos próprios é para compras e tarefas diárias (77%), passeios em fins de semana (76%) e locomoção para trabalho ou local de estudo (64%).

Segundo a Serasa, em relação à primeira edição, chamou atenção o crescimento de sete pontos percentuais no uso do carro para viagens de turismo (49%).

Um dos motivos para o aumento do uso do carro é que 13% das pessoas que responderam disseram que não se sentem seguras para usar o transporte público.

No entanto, o principal motivo, com 53% das respostas, é para deixar os deslocamentos mais eficientes.

Já o principal motivo para deixar ou diminuir o uso do carro foi o preço elevado dos combustíveis, com 32% das respostas.

O trabalho em home office representa 19% das respostas entre os motivos para usar menos ou dispensar o carro.

Assim, investir em transportes públicos é ir além da mobilidade fria: é um investimento social, que ajuda as pessoas a ter melhor condição de vida e aproveitarem mais a renda. E o investimento não é só em obras indiscutivelmente necessárias, como corredores de ônibus e metrô, mas também baratear as tarifas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA:

O carro próprio exige programação financeira e nem sempre o motorista brasileiro consegue o ideal.

Segundo a pesquisa da Serasa, 31% admitem gastar mais com o veículo do que o planejado inicialmente, 92% já sofreram com algum custo inesperado relacionado ao uso do automóvel e 62% têm uma reserva de emergência – entre as despesas emergenciais mais comuns são relacionadas a troca ou conserto de pneu (51%), consertos mecânicos (48%) e revisão por quilometragem (35%).

Em nota, a coordenadora da Serasa, Ana Carolina Ribeiro, dá dicas de como se programar financeiramente tendo um ou mais veículos próprios.

“Estabelecer um acompanhamento de gastos e manter uma reserva de emergência são hábitos essenciais para lidar com contratempos. Uma dica é anotar todos os custos fixos, definindo um orçamento específico para o carro ao longo do ano, e guardar uma parte para os imprevistos. Além de economizar para planos futuros, ainda é possível ter mais tranquilidade para cobrir gastos emergenciais”. – disse a técnica.

IPVA 2024:

A pesquisa ainda mostrou que 11% dos proprietários de automóveis ainda não haviam se planejado, em dezembro, para pagar o IPVA 2024.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes