Capital Paulista ainda tem na noite desta segunda (08), 50 árvores sobre a fiação elétrica à espera da Enel para a remoção, diz prefeitura; Ônibus e trens foram prejudicados

Segundo administração municipal, remoções dependem do desligamento da energia por parte da concessionária

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo informou por volta de 21h40 desta segunda-feira, 08 de janeiro de 2024, que até o momento, a cidade ainda registrava cerca de 50 árvores caídas sobre a fiação.

Uma forte chuva de verão se abateu sobre Grande São Paulo, prejudicando linhas de ônibus, trens, provocando apagão em semáforos e derrubando árvores.

A chuva veio acompanhada por fortes ventos.

A prefeitura diz que acionou a Enel para o desligamento da rede elétrica, sem o qual, não é possível remover as árvores em segurança.

Em nota, a administração municipal citou o exemplo da ciclovia da Avenida República do Líbano, no Ibirapuera, onde as equipes de remoção da Prefeitura aguardam pela Enel desde as 16h30 desta segunda para iniciar os trabalhos. Uma outra árvore está sobre a fiação em frente ao portão 8 do Parque do Ibirapuera, na Avenida República do Líbano, 894, onde equipes também esperam o desligamento da rede elétrica para fazer a remoção.

A prefeitura ainda informou na nota que que vem enfrentando problemas com a Enel.

A Prefeitura de São Paulo vem enfrentando vários problemas com a Enel, que se intensificaram a partir do dia 3 de novembro de 2023, quando milhares de munícipes foram submetidos a um apagão de energia após um vendaval com mais de 100 km/h que atingiu a cidade.

Por esse motivo, o prefeito Ricardo Nunes pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o cancelamento do contrato de concessão da energia elétrica da cidade de São Paulo com a Enel. Por ser uma empresa sob concessão federal, a Enel é submetida às regras da Aneel, agência federal que faz a regulação e a fiscalização das concessionárias de energia.

No dia 9 de novembro, a Prefeitura entrou com uma ação na Justiça obrigando a Enel a apresentar um plano de contingência e um cronograma preventivo para o período de chuvas. A Justiça decidiu a favor da Prefeitura no dia seguinte.

CIDADES VIZINHAS:

Outras cidades da Grande São Paulo também tiveram quedas de árvores.

Em Santo André, onde regiões como o bairro Jardim também tiveram várias quedas de árvore.

Na região das Avenidas Pereira Barreto, no bairro Paraíso, e Dom Pedro II, no bairro Jardim, vários semáforos apagaram. A linha 376 (Diadema/Brooklin) do Corredor ABD chegou a ser suspensa por causa de alagamento.

Em Guarulhos, o vento e a chuva arrancaram parte do telhado da Estação Aeroporto Guarulhos da linha 13-Jade, da CPTM. Ninguém se feriu, mas uma plataforma ficou sem operar.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes