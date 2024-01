Ônibus da Viação Lira e caminhão colidem no Km 64 da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, na manhã desta quinta (04)

Veículo de passageiros fazia rota entre São Paulo e Rio Claro, no interior do estado; uma pessoa ficou ferida

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da Viação Lira colidiu com um caminhão na manhã desta quinta-feira, 04 de dezembro de 2024, no Km 64 da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí.

O acidente, que aconteceu por volta das 7h, deixou apenas o motorista do veículo de passageiros ferido. Tanto os 19 passageiros, quanto o motorista do caminhão não se machucaram.

O ônibus saiu da Rodoviária do Tietê, na capital, e seguia para Rio Claro, no interior do estado. Já o veículo de carga transportava carne.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que a acusou negativo para a ingestão de álcool nos dois casos.

Em nota, a Viação Lira afirma que abriu sindicância interna para apurar as causas e responsabilidades do acidente.

Nota da Viação Lira na íntegra:

“A Viação Lira abriu sindicância interna para apurar as causas e responsabilidades do acidente ocorrido hoje, por volta das 7 horas, envolvendo um ônibus da empresa e um caminhão no km 64 da Rodovia Anhanguera. O ônibus, prefixo 23111, saiu do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 6 horas, com destino a Limeira e Rio Claro. No veículo havia 19 passageiros e todos já foram encaminhados às cidades de destino. Apenas o motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte