Decreto do governo de SP define datas de pontos facultativos para o funcionalismo estadual em 2024

Feriados afetarão funcionamento das repartições públicas em várias ocasiões ao longo do ano, e sempre afetam o funcionamento dos transportes; feriados nacionais estão garantidos pela legislação federal

ALEXANDRE PELEGI

Um decreto do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, publicado nesta quinta-feira, 04 de janeiro, define as datas de pontos facultativos nas repartições públicas estaduais no ano de 2024.

Serão várias ocasiões, começando pelo carnaval, que neste ano acontece nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

Após, o feriado de Corpus Christi tomará os dias 30 e 31 de mais, quinta e sexta-feira.

O outro ponto facultativo será no dia 8 de julho, segunda-feira, véspera do feriado de 9 de julho, data comemorativa do Dia da Revolução Constitucionalista.

O dia 28 de outubro (Dia do Servidor Público) será outra data de ponto facultativo, seguido dos dia 24 de dezembro, Véspera do Natal (após as 12 horas) e 31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (também após as 12 horas).

As datas nacionais são definidas pela União como “feriados civis”, por meio da Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995.

Outro ponto facultativo valerá apenas nas repartições públicas estaduais sediadas no Município de São Paulo. Trata-se do dia 26 de janeiro (sexta-feira, em seguida ao feriado de Aniversário da Cidade).

Os feriados declarados em lei municipal serão observados pelas repartições públicas estaduais nas respectivas cidades do Estado.

Em decorrência dos pontos facultativos, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores estaduais à razão de uma hora diária.

O superior hierárquico determinará a compensação a ser feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço.

Ficam de fora do decreto do Governador as repartições públicas estaduais que prestam serviços essenciais e de interesse público, e que tenham o funcionamento ininterrupto.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes