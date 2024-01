Tarifas de ônibus, trem e metrô poderão aumentar todo mês na Argentina, decreta Milei nesta quarta (03)

Com isso, governo revoga medida do governo anterior que subsidiava os transportes públicos

ADAMO BAZANI

Com Agências Internacionais

O governo do recém-empossado presidente da Argentina, Javier Milei, publicou nesta quarta-feira, 03 de janeiro de 2024, decreto que prevê que sejam realizados em todos os meses, reajustes nas tarifas de ônibus, trens e metrô geridas pelo governo nacional, como ocorre na região metropolitana de Buenos Aires.

A gestão ainda pede que as províncias sigam a política de reajuste nacional para as tarifas de transportes públicos que gerenciam.

Com isso, o Ministério da Infraestrutura da Argentina revoga medida do governo anterior que subsidiava os transportes públicos e impedia que os repasses inflacionários fossem repassados para as tarifas.

De acordo com o decreto, devem ser repassadas às tarifas as variações do Indec, que é índice oficial de inflação do País, e a elevação de custos de operação, como diesel, energia elétrica, pneus e insumos.

Desde o fim de novembro de 2023, por exemplo, os combustíveis ficaram 76% mais caros na Argentina.

Foi restabelecido uma resolução que havia sido suspensa e determinava a correção dos valores das tarifas ao Indec.

O governo de Milei diz que as medidas são para dominuir o déficit dos cofres públicos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes