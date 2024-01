Ônibus elétrico da Higer chega a Cuiabá (MT)

Veículo elétrico funcionara na cidade durante 30 dias, nesta primeira fase, oferecendo viagens normais em dias úteis, sábados e domingos

YURI SENA

A TEVX Higer inicia um período de testes em Cuiabá com o ônibus elétrico Azure A12BR a convite da MTU e da Prefeitura da cidade. O veículo fará a operação nas linhas 711, 609, 508, 410, 313 e 10 e será testado pelos operadores Caribus, Integração, Rápido Cuiabá e VPAR.

O mesmo modelo que chega a Cuiabá foi recentemente utilizado na COP 28 em Dubai, recebendo elogios pelo seu sistema de ar-condicionado ecológico, sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais, que oferece um ambiente uniformemente climatizado no interior do veículo em qualquer estação do ano, comodidade que que é complementada por vidros com tratamento UV e isolamento térmico nas paredes do veículo.

“Esse é um modelo padrão para uso urbano que além de promover um transporte ambientalmente responsável, ter excelente performance e custo operacional, tem como prioridade o conforto total dos passageiros desde o primeiro passo ao embarcar no veículo. Queremos proporcionar a população de Cuiabá a mesma experiência em qualidade, conforto e tecnologia, que outras cidades brasileiras já testaram e aprovaram, inclusive em regiões de extremo calor” explica Adriana Taqueti, gerente de vendas e marketing da TEVX Higer, marca que está presente em 138 países, com mais de 9000 unidades vendidas.

A linha Azure ainda conta ainda com piso baixo total e um exclusivo sistema de “ajoelhamento” de suspensão que proporciona maior segurança, conforto e facilidade no embarque e desembarque de passageiros. Facilidade que é ampliada pelos corredores largos e rampa de acesso na porta central, fundamentais para os passageiros com mobilidade reduzida.

Luzes coloridas de LED trazem o benefício da cromoterapia aos passageiros, wi-fi e carregadores USB posicionados nas laterais para quem viaja sentado e nos balaústres para quem circula em pé são alguns dos benefícios que os passageiros podem aproveitar em seus trajetos.

O veículo elétrico operará na cidade durante 30 dias, nesta primeira fase, oferecendo viagens normais em dias úteis, sábados e domingos. Todos os motoristas e operadores envolvidos receberam um treinamento ministrado pelos instrutores da fabricante com foco na direção defensiva e inteligente para maximizar a performance do veículo, como o sistema de freios regenerativos que podem aumentar a autonomia em até 30%, incrementando a disponibilidade do veículo e reduzindo o custo da operação.